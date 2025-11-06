墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了：若我不告其他女性又該怎麼辦

???????? | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.— BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025
El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f
記者趙蔡州／綜合報導
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥城歷史城區與民眾互動時，遭到一名男子從後方伸手襲胸，甚至還試圖親吻，然而隨扈卻未在第一時間制止，大約3秒後才上前將男子拉開，影片曝光後立刻引發網友熱議。墨西哥警方目前已將男子逮捕，薛恩鮑姆也表示將提起訴訟。
▲薛恩鮑姆當眾遭人試圖偷親、襲胸。（圖／翻攝自X）
綜合外媒報導，網路曝光的影片顯示，薛恩鮑姆當時正在街頭與市民交談時，不料一名男子突然從後方靠近，接著試圖親吻且雙手伸向她的胸部，她驚覺有人要襲胸後，立刻揮手把男子的雙手撥開，接著轉身面對男子做出戒備，儘管臉上仍保持微笑，但神情明顯有些僵硬。
離譜的是，薛恩鮑姆被男子襲擊時，竟都沒有隨扈上前制止，直到大約3秒後，才有一名站在鏡頭外、原本正在滑手機的隨扈將男子拉開。薛恩鮑姆被男子騷擾襲胸的影片曝光後，在當地引發輿論譁然，許多人質疑維安鬆散，「怎麼沒人保護她」、「太誇張了，如果對方是來刺殺的，可能已經成功了」。
報導指出，這位男子疑似受到了毒品或酒精的影響，事件發生後已經被警方逮捕。薛恩鮑姆事後也表示，她並非第一次受到這類的騷擾，哪怕她身為總統仍會遇到，「我決定向男子提起訴訟，這是我作為女性的親身經歷，也是我們國家所有女性都可能會遇上的事情，如果我不提告，那麼墨西哥其他女性又該怎麼辦。」
