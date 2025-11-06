墨西哥女總統「遭強吻襲胸」要告了：若我不告其他女性又該怎麼辦

???????? | Un sujeto manoseó a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la CDMX.



El individuo fue detenido de inmediato por personal de seguridad. El hecho desató críticas por las fallas en el protocolo de protección presidencial. pic.twitter.com/eUaJLIaa1f — BCN24 Noticias (@bcn24noticias) November 4, 2025

記者趙蔡州／綜合報導

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在墨西哥城歷史城區與民眾互動時，遭到一名男子從後方伸手襲胸，甚至還試圖親吻，然而隨扈卻未在第一時間制止，大約3秒後才上前將男子拉開，影片曝光後立刻引發網友熱議。墨西哥警方目前已將男子逮捕，薛恩鮑姆也表示將提起訴訟。

▲薛恩鮑姆當眾遭人試圖偷親、襲胸。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，網路曝光的影片顯示，薛恩鮑姆當時正在街頭與市民交談時，不料一名男子突然從後方靠近，接著試圖親吻且雙手伸向她的胸部，她驚覺有人要襲胸後，立刻揮手把男子的雙手撥開，接著轉身面對男子做出戒備，儘管臉上仍保持微笑，但神情明顯有些僵硬。

離譜的是，薛恩鮑姆被男子襲擊時，竟都沒有隨扈上前制止，直到大約3秒後，才有一名站在鏡頭外、原本正在滑手機的隨扈將男子拉開。薛恩鮑姆被男子騷擾襲胸的影片曝光後，在當地引發輿論譁然，許多人質疑維安鬆散，「怎麼沒人保護她」、「太誇張了，如果對方是來刺殺的，可能已經成功了」。

報導指出，這位男子疑似受到了毒品或酒精的影響，事件發生後已經被警方逮捕。薛恩鮑姆事後也表示，她並非第一次受到這類的騷擾，哪怕她身為總統仍會遇到，「我決定向男子提起訴訟，這是我作為女性的親身經歷，也是我們國家所有女性都可能會遇上的事情，如果我不提告，那麼墨西哥其他女性又該怎麼辦。」