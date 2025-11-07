以色列又炸黎巴嫩！　指控真主黨「企圖恢復武裝」

▲以色列6日對黎巴嫩南部多座城鎮發動新一波空襲。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

以色列6日對黎巴嫩南部多座城鎮發動新一波空襲，宣稱是為了阻止真主黨（Hezbollah）重新武裝。此前幾小時，真主黨公開致函黎巴嫩政府，要求勿與以色列進行直接談判。

以色列戰機6日轟炸黎巴嫩南部城鎮卡法爾杜尼恩（Kfar Dounine）、泰爾德巴（Tayr Debba）、扎瓦塔爾沙爾基亞（Zawtar al-Sharqiya），宣稱目標建築物屬於真主黨軍事基礎設施。

空襲前1小時，以軍提前公布攻擊目標，警告居民遠離這些建築物至少500公尺。黎巴嫩衛生部則表示，大部分居民已按警告提前撤離，但至少1人受傷。

儘管以色列目前仍幾乎每天轟炸黎巴嫩，但這次空襲規模強度明顯升級，且罕見提前發布撤離警告。真主黨稍早才發布公開信，雖然重申對停火協議的承諾，但強調面對「以色列占領」仍保有「合法抵抗權」，同時譴責總統奧恩（Joseph Aoun）提出與以色列直接談判的想法。

以色列近日指控，真主黨企圖重建在黎巴嫩境內的軍事能力，政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）6日強調不會允許真主黨恢復軍事能力，「以色列將繼續保衛所有邊界，並繼續堅持全面執行以黎之間的停火協議。」

根據去年12月簽署的以黎停火協議，真主黨應該解除武裝，以色列則須撤出黎巴嫩領土，且雙方都必須停止向彼此開火。協議簽署以來，真主黨僅向以色列開火一次，但以色列仍佔據黎巴嫩境內5個據點。

黎巴嫩政府已解除真主黨在南部地區約85%的武器庫，目標是今年底前完全解除武裝，但以色列施壓要求加快進程。