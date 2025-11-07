　
6歲童帶槍到校「朝老師開槍」子彈射進胸口！　老師獲3億賠償

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲男童在教室朝女老師開槍，子彈穿越她的手射入胸口。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國維吉尼亞州一名小學6歲男童2023年把槍帶到學校，朝一名女老師開槍，子彈穿過她的手射入胸口，接受多次手術撿回一命。但其實女老師早已向校方通報關於該學生可能帶槍到學校一事，如今她在針對校方人員所採取的法律訴訟中，獲賠1000萬美元（約新台幣3億元）。

路透、BBC等報導，這起事件發生在里奇奈克小學（Richneck Elementary School），這名男童在教室從書包中取出從家中帶來的9毫米手槍，朝當時正在上課的女教師茲沃納（Abigail Zwerner）開了一槍，造成嚴重傷勢。茲沃納中彈後仍堅持疏散教室內的學生，並在事後接受5次手術，子彈至今還留在她的體內；她稱，「我以為我死定了」。

針對此案，茲沃納向學校前副校長帕克（Ebony Parker）提告索賠4000萬美元（約新台幣12億元），稱帕克早就收到男童可能帶槍到校的通報，但未能採取應對措施。就在6日，7人陪審團裁定，帕克的不作為構成嚴重疏忽。

報導稱，帕克在事發之前約45分鐘就被告知男童攜槍一事，且茲沃納曾告知男童情緒暴躁，且威脅要傷害另外一名學童，但當時帕克毫無反應，且頭也不抬。帕克辯護律師則稱，帕克無法預見槍擊事件，並質疑茲沃納誇大傷勢程度。

帕克接下來還將面臨刑事審判，面臨8項「對兒童疏於照顧」（child neglect）重罪指控。男童未被起訴，由親戚照顧並就讀其他學校，男童母親則因對兒童疏於照顧的重罪及聯邦武器相關指控被判處近4年有期徒刑。

11/05 全台詐欺最新數據

噁男公園強拉女清潔工逼口交...丟30元封口費　判決出爐
「全紅嬋」渾身是傷出賽　醫嘆：她有癱瘓風險
鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天
辰己涼介主動申請來台！　笑稱「粉絲一半是台灣人」
黃昏市場現搶購人潮！　主婦嗨翻：終於有新鮮豬肉
騙12歲女兒東京賣淫！　29歲生母疑「逃到台灣」

6歲童帶槍到校「朝老師開槍」子彈射進胸口！　老師獲3億賠償

6歲童帶槍到校「朝老師開槍」子彈射進胸口！　老師獲3億賠償

