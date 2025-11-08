前龍亨幹部選妃進貢太子集團極樂趴！　首腦大讚台妹溫柔服務好

記者葉國吏／綜合報導

台灣檢警調查陳志主導的太子集團詐騙洗錢案，專案小組追查出「天旭國際」的總務長李守禮暗中為主席陳志及特助李添物色台灣女子參加極樂遊艇派對，甚至還讓陳志念念不忘的說「溫柔服務好。」

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮、司機邱子恩遭警方拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

台北地檢署和刑事局組成的專案小組在局長周幼偉指揮下，聯合多部門展開調查。根據掌握線索，太子集團在台設立兩家博弈相關公司，包括租用台北101大樓兩層樓的「天旭國際」，以及內湖區的「顥玥數位」，負責線上賭博介面設計與客服工作。這兩家公司被指控參與資金洗白，檢警已凍結其60個銀行帳戶，並攔下約2.45億台幣資金。

專案小組追查出「天旭國際」的總務長李守禮暗中為陳志及李添提供性服務安排。李守禮曾任北市龍亨酒店幹部，有人脈資源提供大量正妹供應太子集團高層開趴、犒賞招待政商貴賓使用。

▲太子集團主席陳志。（資料照／翻攝Prince Holding）

他利用酒店人脈物色正妹，甚至安排跨國性交易、豪華遊艇派對等活動。李添曾花大筆金錢包養台灣女性，還透過李守禮談價，每年花費上百萬元，主席陳志還大讚台灣女性「溫柔服務又好」。