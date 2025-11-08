知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

記者葉國吏／綜合報導

柬埔寨「太子集團」洗錢案最近在台灣引發轟動，檢警不僅查扣其在台資產逾45億元，還拘提了包括主嫌王昱棠在內的24名涉案人士。令人驚訝的是，資深模特兒經紀人Maggie姐在新聞畫面中看到熟悉的面孔，瞬間勾起她多年來險些捲入其中的記憶。

▲太子集團在台企業提供主席陳志和特助李添包養台女的李守禮。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《鏡報新聞網》報導，Maggie姐在台灣經營模特事業近30年，約七、八年前接到一通電話，對方自稱代表柬埔寨某博弈集團。這家集團宣稱要把柬埔寨打造成「第二個澳門」，並希望她成立模特公司，組建一支國際級表演團到柬埔寨演出。對方開出的條件讓人咋舌，甚至表示薪資可以「隨她開價」，還承諾提供保母車與司機專屬服務。儘管覺得「博弈」聽起來有些怪異，她仍好奇赴約，想看看對方的誠意。

首次碰面地點就在台北101附近的一棟商辦大樓。她一踏進去便被專業的裝潢驚到，舞台、化妝間，甚至員工休息區應有盡有，看起來像是正規的模特公司。幾次會談後，她被安排與集團老闆見面。對方是一名身高不高、氣質斯文的男子，穿著講究、講話帶著大陸口音，完全不像是不法分子。然而，辦公室裡滿屋子的電腦螢幕和年輕人操作博弈系統的景象令她頗為不安，最終她選擇退出合作。

▲陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

多年後，太子集團洗錢案的新聞讓她更驚訝，因為當年聯繫她的窗口竟然是被告之一。她感嘆自己當時的直覺救了她，也提醒年輕人不要輕信高薪或美好的承諾。她語重心長地說：「人生沒有捷徑，靠自己的努力才能走得長遠！」