鳳凰升級中度颱風！登陸時間曝光　最快下週一海警、週二陸警

▲1108鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風今天（8日）清晨增強為中度颱風，以目前的預估資料顯示，預估下週一（10日）發佈海警、週二（11日）發佈陸警，可能會在週三（12日）晚、週四（13日）清晨登陸台灣。鳳凰颱風北轉後因導引氣流緣故移動速度加快，週四當天可能就會出海。

根據中央氣象署資料顯示，目前鳳凰颱風中心位置在鵝鑾鼻東南方1700公里海面上，目前朝西北西方向前進，預計明天接近呂宋島。

▲下週二、週三(11、12日)受到鳳凰颱風外圍環流影響，大台北、東半部、南部地區有豪大雨發生機率。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署）

氣象署預報員蔡伊其指出，鳳凰颱風通過呂宋島後進入南海預計會北轉靠近台灣，由於北轉過程中有冷空氣、發展條件差，鳳凰颱風強度會明顯減弱。不過以目前的預報資料顯示，鳳凰颱風登陸台灣機率高，最快下週一發佈海警、週二發佈陸警。

蔡伊其表示，鳳凰颱風北轉後速度受到導引氣流牽引，移動速度會增快，預計下週三晚上、週四清晨這段時間登陸台灣，週四當天就會出海，這時影響台灣也是最為劇烈。

氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」提醒，週二、週三(11、12日)受到鳳凰颱風或它的外圍環流影響，大台北、東半部地區、南部地區降雨機率高，要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。