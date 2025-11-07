　
大陸 大陸焦點 特派現場

花864萬元搞「赴陸登錄系統」？陸委會喊冤：只編了30萬元預算

▲▼陸委會「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會透過廣告燈箱宣傳「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

媒體報導陸委會為「國人赴陸港澳登錄系統」編列了864萬元的預算，但達成率卻不到5%。對此，陸委會7日鄭重澄清，「國人赴陸港澳登錄系統」115年只編列了30萬元的預算，相關報導明顯誤解，希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。

陸委會表示，有關國人赴陸港澳登錄系統之維運預算，115年編列僅新台幣30萬元，媒體以「陸委會明年編列赴陸登錄系統相關預算約864萬元」，明顯誤解立法院預算中心評估報告內容之嫌。

陸委會指出，考量機關年度預算有限，在不排擠年度施政之前提下，有關國人赴陸港澳登錄系統的年度預算經費，每年僅能在2、30萬元的額度內勉力維持。

▼陸委會曾商請海協會在路跑活動協助宣傳「國人赴陸港澳動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會主委邱垂正、副主委沈有忠參加路跑，宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會強調，有關立法院預算中心評估報告已標明864萬元係用於「完善國人赴陸安全協處機制、維護及宣導國人使用登錄系統等相關經費」，由本會已公開之預算書說明資料中，也可見明確完整說明，864萬元包含兩大項目且主要是用於國人赴陸港澳時發送至國人手機的「急難救助關懷簡訊」之「通訊費」834萬元。至於媒體關注的「赴陸港澳登錄系統」預算，屬於「一般事務費」，僅30萬元。

陸委會提到，特定媒體屢屢將兩項費用加總後，誤認該登錄系統每年需耗費860餘萬運營，實屬重大誤解，陸委會再度重申澄清，也請各界莫再以訛傳訛。

陸委會說，政府尊重國人重視隱私及個資保護，不喜透露個人出國或赴陸觀光旅遊行程，因此國人赴陸港澳登錄系統採非強制性，國人可依意願自行決定是否利用該網頁登錄個人與緊急連絡人相關資料及聯絡電話，當發生天災、動亂、急難事件或有協尋需求時，政府能即時取得聯繫並提供必要的協助，「政府對於國人登陸的個資，絕對有充分的保護，不會外洩，請國人放心。」

▼外交部領務局樓下也可看見「國人赴陸動態登錄系統」的文宣。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會「國人赴陸動態登錄系統」。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會也進一步指出，自112年陸委會建置該系統迄本年10月31日止，已有13萬5,079赴陸人次進行登錄。113年全年，國人赴陸登錄共59,925人次，較112年成長11.86倍，經統計自本年1月1日起迄10月31日止，國人赴陸登錄共70,114人次，較去年同期成長約25%。依交通部觀光署統計，113年赴陸計2,770,284人次，登錄比率約2.16%，114年截至7月赴陸計1,797,364人次，登錄比率達2.57%，整體來說呈現成長趨勢。

陸委會還說，為提升國人對該登錄系統的認識與接受度，未來將持續透過官網、社群媒體、例行記者會、張貼海報或發送宣導品等多元管道，向國人進行宣導及提醒，並規劃於本年好友港節及115年高雄「香港年宵」活動，現場發放宣傳L夾宣導品，另刊登農民曆、旅行公會會員手冊廣告，置於寺廟、座談會等適當場合供民眾索取，提升本會登錄系統能見度及加深國人印象，並鼓勵國人於赴陸前可登錄本會「國人赴陸港澳動態登錄系統」，以利政府可即時提供協助。

每日新聞精選

11/05 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

