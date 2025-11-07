謝侑芯猝死「2周後才轉謀殺案」！　大馬官員親揭背後關鍵原因

▲大馬警方指出，馬來西亞的司法流程較複雜，因此直到近日才將謝侑芯命案轉為謀殺案調查。（圖／翻攝自Instagram／irisirisss900）



記者王佩翊／編譯

有「護理女神」稱號的台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝死，起初以為是心臟突發疾病所致，但事發後2周，大馬警方卻突然轉為謀殺案方向展開調查。馬來西亞內政部長拿督斯里賽夫丁6日首度對此進行公開說明。他強調，案件分類必須經過嚴謹程序，不能草率行事。

根據《中國報》報導，謝侑芯在馬來西亞突然死亡，現場則傳出有歌手黃明志在場。起初外界以為是心臟疾病導致，但事發後2周，當地警方正式宣布不以性侵罪名偵辦，改採謀殺案方向調查，引發各界質疑，並懷疑其辦案效率。

對此，賽夫丁直言，「案件調查的首要步驟是進行法律分類，而這一過程需要依據初步證人陳述與相關證據，經過嚴謹評估後才能決定援引適當的法令條文。」他解釋，正是這種謹慎態度導致時間上的延遲。

對於外界批評辦案速度過慢，他回應道，「最重要的是，警方必須在最恰當與合理的法律框架下，追求真相、維護公義。」他進一步說明，警方開檔調查後的分類工作相當複雜，往往不能僅依據單一法令判斷，而是需要結合多條法律條文才能做出準確的綜合判斷。

賽夫丁透露，只有在案件分類工作完全確定後，具體的調查方向才會逐步討論並最終確定。他特別提到，「調查方向有時不止一個，有時可能是兩個，甚至三個並行展開。只有在調查結束後，調查報告才能最終定稿。」