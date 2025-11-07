快訊／勇鷹高教機煞車失效衝入草地　空軍：人員平安、飛機輕損

▲一架勇鷹高教機7日在停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地。（非當事圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對空軍台東志航基地今（7日）傳有勇鷹高教機降落時發生機械故障，空軍司令部晚間表示，是停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，人員平安。

空軍司令部7日晚間發新聞稿指出，本屬台東基地一架勇鷹號高教機，於下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；本部已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。