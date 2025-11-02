　
地方 地方焦點

職棒選手徐若熙分享復健經驗　嘉義長庚運動醫學研討會熱烈舉行

▲長庚運動醫學研討會專家齊聚，共創棒球故鄉運動醫療新高峰 。（圖／嘉義長庚提供）

▲長庚運動醫學研討會專家齊聚，共創棒球故鄉運動醫療新高峰 。（圖／嘉義長庚提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「第六屆長庚運動醫學年度學術研討會」昨（1）日於嘉義長庚醫院盛大登場。本屆以「棒球故鄉．運動醫學新高峰」為主題，特別呼應嘉義作為台灣棒球精神的發源地，將運動醫學專業與棒球文化深度結合，邀集全國運動醫學領域專家及臨床團隊齊聚一堂，共同探討棒球運動傷害防治、臨床治療與實務應用的新進展。

▲▼ 長庚運動醫學研討會齊聚專家　共創棒球故鄉運動醫療新高峰 。（圖／嘉義長庚提供）

活動現場嘉賓雲集，包括嘉義縣翁章梁縣長、衛生局趙紋華局長、教育處李美華處長、長庚決策委員會程文俊主任委員、國家運動訓練中心龔榮堂執行長、國立體育大學邱炳坤校長、桃園長庚醫院蔡文鐘副院長、基隆長庚醫院詹益聖副院長等皆親臨現場。此外，活動特別邀請職棒選手徐若熙、總教練葉君璋共同參與交流，分享職業選手的復健經驗與運動醫療實務，讓學術研討更貼近真實場域。

▲▼ 長庚運動醫學研討會齊聚專家　共創棒球故鄉運動醫療新高峰 。（圖／嘉義長庚提供）

嘉義長庚楊仁宗院長表示，嘉義被譽為「棒球的故鄉」，起源於日治時期嘉農棒球隊的傳奇歷史，象徵著台灣棒球精神的起點與嘉義人的共同驕傲。此次能在嘉義舉辦運動醫學研討會，意義非凡，象徵「專業回到運動的根」，也展現長庚運動醫學團隊對本土運動文化的深厚支持。

長庚醫療財團法人程文俊主任委員指出，在王瑞慧董事長的大力支持下，長庚自2014年起推動「運動醫學整合照護計畫」，整合骨科、復健科、中醫科及神經外科等專業，並與運動防護師合作，提供完善的醫療與防護體系，讓選手能專注訓練、無後顧之憂。

▲▼ 長庚運動醫學研討會齊聚專家　共創棒球故鄉運動醫療新高峰 。（圖／嘉義長庚提供）

本屆研討會議程內容多元，上午場聚焦於棒球運動員常見的手肘、肩膀與膝關節傷害防治與回場時機；下午場則延伸至強健訓練、運動科技應用與臨床防護研究，例如雷射與針灸在棒球運動傷害的應用、投球訓練量監控實務、以及從影像分析預測肩肘傷害等主題，吸引眾多醫師、治療師與運動防護專業人士熱烈參與。

會後與談氣氛熱烈，與會者一致認為，嘉義長庚運動醫學團隊在臨床照護與基礎研究上均具領先成果，未來將持續與全國運動醫療體系攜手合作，推動運動醫學整合發展，守護每一位運動員的健康與最佳表現。

10/31 全台詐欺最新數據

運動醫學長庚醫院棒球嘉義研討會

