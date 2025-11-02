佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化與健康飲食

▲2025佛光山桃竹苗區年會於桃園講堂新弘法基地舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際佛光會中華總會桃竹苗區協會2025年會暨蔬食樂活三好家庭日，2日於桃園區弘法基地展開。副市長蘇俊賓出席活動表示，佛光山長年投入弱勢關懷與社會服務，積極推廣蔬食文化與健康飲食，在環保與永續發展上更是引領社會潮流，率先落實ESG與永續發展目標（SDGs）理念，展現慈善關懷與永續並行精神。

蘇俊賓強調，佛光山展現的精神與價值已超越宗教範疇，具深遠社會意義，市府團隊將全力協助推動「佛光山桃園講堂新弘法基地」設置計畫，相信此基地落成後將成為我國連結世界的重要據點，彰顯桃園作為「國門之都」的地位與使命。

國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄表示，本次年會舉辦地點將成為佛光山興建別院的重要基地，期望大眾持續秉持初心，協力推動桃園講堂新弘法基地設置計畫，並在生活中實踐善念。

國際佛光會中華總會桃竹苗區協會會長林依潔表示，該會今（114）年重點工作聚焦於糧食供應、SDGs及環境保護等面向，展現佛光會對健康飲食與慈悲關懷的重視，並持續辦理社會關懷、環保植樹、捐血與講習等活動，以行動傳遞希望、守護地球。

包括市府民政局副局長藍品畯、桃園區長許敏松、國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄、法制長吳志揚、住持覺元法師、桃竹苗區協會會長林依潔、桃園信用合作社理事主席蘇家明及人間福報總主筆柴松林等均一同出席活動。