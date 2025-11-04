2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

▲添富木業社為北台灣大型剖木廠，不僅會展示木產業上游的製材流程，巨大的原木和特殊機具更是一大看頭。（圖／木博館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一年一度的「大溪工藝週」於 11/7-9日登場，大溪木博館4日邀請民眾親臨工藝現場、走進製材場、工坊和街區，循著體驗遊程、遊逛工藝市集，還有集結日本四個工藝重鎮、十六個品牌打造的國際主題館，感受由傳統藝匠與當代設計共織的創造力。

大溪木博館表示，今年邁入第四屆的大溪工藝週 Daxi Craft Week，以「用工藝與世界交朋友」為題，強調在每一件工藝背後蘊涵及傳遞的真誠、故事與溫度，並找到共鳴的感動點，透過為期3天的精彩活動，展現大溪豐沛的承繼能量。

▲每年工藝週的國際主題館皆吸引許多工藝愛好者朝聖，圖為生產聞名世界的會津桐木工藝。（圖／木博館提供）

大溪工藝週以工藝基地為核心，整座大溪山城為基地，串連臺灣工藝夥伴群、日本友好城市，今年規劃包含6+打開工場、30+工藝市集、4大國際主題館、10場工藝短講、2條體驗遊程，搭配一系列大人小孩皆能樂在其中的手作體驗活動等，將生活工藝開展成豐富多元的體驗路徑，讓每個人都能找到適合自己的生活工藝面向。

延續對生活工藝用器的重視， 11/8、9日 登場的「工藝市集 Craft Market」強調將喜愛的工藝良品帶回家的功能性，同時創造一場可交流對話、體驗美學氛圍的生活提案，來自大溪、臺灣及日本共計 46 組工藝職人品牌齊聚，類型多元包含木器、陶皿、織物及飲食等等，亦有聞名世界的桐木、挽物漆器等精緻器物。

其中，大溪木博館積極與國際工藝城市拓展交流，繼福島縣會津市、木縣益子町、石川縣加賀市後，今年將迎來第四座友好城市——「兵庫縣 TRUNK DESIGN」，兵庫縣位於瀨戶內海與日本海中間，工藝上以「丹波燒」陶器最為著名，是日本六大古窯之一，主打產品是以灰釉和鐵釉製作，外觀質樸的日常用品。另外西脇市的代表性紡織品「播州織」，三木市的打刃物等，在日本及世界各地皆享有盛譽，是本次難能可貴的認識機會。

為開啟更多工藝職人與使用者的對話契機，今年活動將單一大型座談舞台切分成十場不同氣味的小型對談。從個人工作室、地方創生單位到長年觀察產業的研究者，來自台灣與日本的講者將以各自最熟悉的語言，分享他們所見的工藝現場、創作脈絡與經驗反思。

連續三日的工藝短講，邀請來自日本的七組工藝創作者，而工藝的體驗路徑包含了最貼近職人的打開工場，包含有設計品牌如木夫、木匠先生、森平房家具製作所，體驗工作室削磨時光，家族工藝傳承的堂和神桌以及北台灣大型剖木廠——添富木業社等，透過期間限定的開放與導覽，帶領大家走進最真實的工藝生活現場。

工藝週期間不僅有為服務遊客而規劃的接駁車服務，讓民眾能輕鬆直抵各個現場，今年更推出工藝週精緻一日遊，直接帶領旅人深入鄉野巷弄探訪工藝職人、動手體驗工具與技法，並可享用獨家的工藝餐食。