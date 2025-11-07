明出席白色恐怖秋祭大會惹議　鄭麗文：希望兩岸和解、兩岸和平

記者郭運興／台北報導

台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引起議論。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，台灣已經民主轉型了幾十年了，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

被問到「傳出秋祭追思活動明天會去參加，但是追思對象是共諜將官吳石，會不會覺得是在接受中共的史觀」，鄭麗文表示，在國共內戰之後，全世界因為東西陣營的對峙，所以陷入冷戰時期，當年50年代在台灣歷經過非常肅殺的一段政治歷程，在二二八事件之後，也歷經了白色恐怖、清鄉運動，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋祭活動，

鄭麗文表示，自己在2005年接受連戰邀請參加國民黨，當年跟大家報告過很多次，連戰主席希望能夠進行兩岸的融冰，到中國大陸進行訪問，所以自己一參加中國國民黨，就邀請因為228受到政治逮捕做了30年左右政治黑牢的陳明忠先生，到中央黨部遞給連戰主席和平之鑰，背後代表的歷史意義就是當年國共內戰以及全世界冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出了青春跟生命。

鄭麗文說，當年在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員、政治工作者，受到逮捕甚至於受到凌虐、犧牲生命，做了幾十年的黑牢，所以這是一個歷史的悲劇，希望悲劇不要複製、希望悲劇不要發生，希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰，而必須付出生命作為代價。

鄭麗文直言，台灣已經民主轉型了幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。