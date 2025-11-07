　
政治

「挺郝正妹黨代表」董佳瑜接國際部主任　鄭麗文：給年輕人發揮舞台

記者郭運興／台北報導

國民黨中央6日發布新人事，國民黨國際部主任由黨代表董佳瑜接任，外界認為是否有重兩岸輕國際的狀況，而董佳瑜過往挺郝的立場也受到討論。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展發揮的舞台，而資深的國安團隊、國際事務專家都願意幫忙、從旁協助，所以老幹新知一點都沒有問題。

▲董佳瑜。（圖／翻攝自Facebook／董佳瑜）

▲董佳瑜。（圖／翻攝自Facebook／董佳瑜）

針對「最新人事包含國際部的董佳瑜，被認為是否有重兩岸輕國際的狀況，因為在副主席的部分全都是兩岸專業，可是國際部的部分好像只有董佳瑜」。鄭麗文表示，事實上自己過去跟許多關心中華民國、關心國民黨的國安界或者國際政治圈的專家學者都非常的熟悉，還有過去馬英九執政時期的國安團隊也都非常的熟悉，自己都跟他們保持聯繫，這一次自己接了黨主席之後也跟他們交談過、徵詢過。

鄭麗文表示，最後大家決定讓董佳瑜來接任國際事務部主任，希望老幹新枝，讓非常優秀的年輕的團隊，這方面有專業素養又對國際事務政治參與有熱情，希望給他們機會，而資深的國安團隊、資深的國際事務專家，他們也都願意效勞、幫忙，從旁協助，所以老幹新知一點都沒有問題。

鄭麗文說，當重用資深的人的時候，大家評價說怎麼只看到老人，沒看到年輕人，當重用年輕人的時候，大家又說年輕人是不是太年輕了，其實如同自己一開始不斷強調的，人才是一個梯次、一個梯次的，要借重資深黨員前輩的資歷，也要給年輕人能夠伸展發揮的舞台。

回顧黨主席選舉期間，董佳瑜就曾公開發文挺郝，當時她表示，對郝市長的印象，從 Ubike 和雙城論壇開始，專業、理性，埋頭做事，不追聲量、不做表面，卻總默默把事情做到最好。

董佳瑜當時表示，作為一名青年黨代表，在這次選舉一起工作的過程中，更被郝龍斌的認真與對細節的堅持感染，每一個政見都反覆研究、仔細推敲，總是從黨的未來出發思考，親眼看見郝龍斌的表裡如一與無私，也讓自己更有信心，真誠與專業，仍然可以是政治裡最重要的力量，青年世代的選擇，就是國民黨未來的選擇，支持相信青年的黨主席，4號郝龍斌。

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳煥丞攝）

11/05 全台詐欺最新數據

481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

太子集團「抓到的都是人頭老闆！」　律師：幕後掌門人很難抓
林志玲「看小S走出來就哭了」　哽咽曝私下訊息
被當嫌犯！正妹主持人遭包圍「手機拿走」　警方道歉了
鳳凰來襲！風未到雨先來　下周三恐登陸雨彈炸3天
陶晶瑩批粿王公然偷情「吃人夠夠」！　見同遊片震驚
快訊／傻眼！PLG只打1場比賽　前NBA球星宣布離隊

明出席白色恐怖秋祭大會惹議　鄭麗文：希望兩岸和解、兩岸和平

報人員，引起議論。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，台灣已經民主轉型了幾十年了，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，明天出席相關的祭悼活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

