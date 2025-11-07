　
政治

NCC委員人事案4人被藍白「全封」　行政院遺憾：將影響民眾權益

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人李慧芝主持院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，4名被提名人全數遭國民黨、民眾黨否決。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院對此表達高度遺憾，勢必導致通傳會在未來一段時間無法正常執行職務，進一步影響民眾權益。

NCC懸缺4名委員超過1年，委員會人員未過半，代理主委陳崇樹上月底表示，很多案件無法審議。行政院7月底提名成大資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳法學院專任特聘教授程明修、政大廣電系暨研究所教授黃葳威及世新傳管系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣為主委，程則為副主委。

相關人事同意權案經立法院交通、教育及文化聯席委員會審查後，今在立法院會進行人事案記名投票表決。最終，4人皆以同意票50張、不同意票60張、無效票0張，同意票未達全體立委2分之1以上57票，全數遭否決。

對此，行政院發言人李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝說，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝表示，2024年立法院2次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

11/05 全台詐欺最新數據

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

