4名NCC委員人事案被藍白「全封」　國民黨籍被提名人也遭封殺

▲立法院7日院會就行政院所提NCC委員進行同意權投票。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國家通訊委員會（NCC）有4名委員自去年8月1日卸任後，缺額仍未補齊，影響部分業務運作。立法院會今（7日）針對行政院7月提的NCC委員人事案行使同意權投票，表決結果為4名被提名人全數遭國民黨、民眾黨否決，國民黨籍的副主委被提名人程明修也被封殺。對此，綠委陳培瑜批評，提學界，在野黨說人是傀儡；提業界，在野黨又罵是酬庸，「都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然」。

今表決的四位NCC委員被提名人包含正副主委被提名人成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修，委員被提名人，政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯，其中程明修為國民黨籍，另外3人為無黨籍。最終皆為同意票50張、不同意票60張、無效票0張，同意票未達全體立委2分之1以上，全數遭否決。

陳培瑜表示，藍白再次惡意封殺NCC被提名人，在藍白立委的人數優勢下，NCC人事案再度被封殺。這樣的結果，實在令人遺憾。NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

至於黃國昌酸說，「卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」國民黨則召開黨團大會，決議全數封殺。陳培瑜表示，提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸，「都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然」。

綠委林宜瑾表示，就像癱瘓憲法法庭一樣，藍白兩黨今天聯手繼續絆住國家通訊傳播委員會（NCC）的運行。只差一人就能運作的NCC，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決。就算副主委人選就是國民黨員，藍白黨團依舊下令，全體黨公職手刃黨同志，亂政意志之堅，可見一斑。

林宜瑾指出，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員。只要他們偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等NCC上百項業務停擺。換句話說，只要中天沒辦法獲得特權，他們就要拉全民辛苦錢以及傳播倫理陪葬。