鳳凰颱風明起影響台灣！　最快下週一海警、下週二陸警

▲鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

輕度颱風鳳凰來勢洶洶，目前預估不排除會達到強度颱風。若以目前路徑預估，最快下週一（10日）發佈海警、下週二（11日）發佈陸警，不過週六(8日)起對台灣就會有影響。

截至今天（7日）清晨為止，中心位置在鵝鑾鼻東南東2200公里海面上，以每小時24公里速度，向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，七級風平均暴風半徑 150 公里(西北側 180 公里、東北側 150 公里、西南側 130 公里、東南側 120 公里)，十級風平均暴風半徑 50 公里(西北側 60 公里、東北側 50 公里、西南側 40 公里、東南側 40 公里)。

▲鳳凰颱風下週一不排除發佈海警。

中央氣象署預報員林定宜指出，鳳凰颱風下週一將以「中度上限、可能強烈」的規模進入呂宋島，同天就會從呂宋島出海。鳳凰颱風出海後預計會北轉朝台灣方向而來，下週一、二對台灣影響最大。若以目前路徑判斷，氣象署最快下週一（10號）發佈海警、下週二（11號）發佈陸警，不過由於未來路徑走向還要觀察北轉幅度，所以還要密切觀察。

▲鳳凰+東北季風加成影響，下周風雨明顯紫爆。（圖／中央氣象署）

中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文指出，依目前資料評估，鳳凰颱風預估週六(8日)起，基隆北海岸、東半部(蘭嶼綠島)及恆春半島沿海須注意長浪；週(9)日晚至10日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；迎風面的北部、東半部水氣增加，降雨機率增，其中北北基宜開始出現較明顯雨勢。