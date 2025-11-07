普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

▲錯過分流登記怎麼辦，財政部曝補救方式。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

普發1萬預先登記6日進入第2天，繼首日（5日）身分證尾數「0、1」及6日的「2、3」登記後，7日輪到身分證尾數「4、5」，不過有民眾擔心，如果錯過分流登記該怎麼辦。對此，財政部表示，10日起不分尾數都可登記，且也可以選擇其他領取方式。

這次普發1萬元現金的領取方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，共5種方式。數發部表示，普發現金線上登記系統已經在5日上線，11月5日到9日採用分流作業，以身分證或居留證尾碼分流，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日。

▲分流登記各尾號的日期。（圖／財政部）

財政部也說，民眾凡於預登記期間及10日當天完成登記，並經系統檢核成功者，款項將在11日晚間6點起至12日依陸續入帳，至於錯過分流登記的民眾，10日開始不分流，任何尾數的民眾都可以登記，17日開始可以選擇「ATM領現」管道領取，24日起則可以選擇「郵局領現」。

財政部也提醒，所有管道的領取截止日皆為明年4月30日，民眾若在期限內沒有完成領取，屆時款項將直接捐贈國庫。登記網站11月13日起將開放民眾查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。