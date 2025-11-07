　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行,匯市。（圖／路透）

▲錯過分流登記怎麼辦，財政部曝補救方式。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

普發1萬預先登記6日進入第2天，繼首日（5日）身分證尾數「0、1」及6日的「2、3」登記後，7日輪到身分證尾數「4、5」，不過有民眾擔心，如果錯過分流登記該怎麼辦。對此，財政部表示，10日起不分尾數都可登記，且也可以選擇其他領取方式。

這次普發1萬元現金的領取方式，有「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等，共5種方式。數發部表示，普發現金線上登記系統已經在5日上線，11月5日到9日採用分流作業，以身分證或居留證尾碼分流，民眾可以看身分證最後一碼確認登記日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼普發1萬「錯過分流登記」怎麼辦？財政部回應了。（圖／財政部）

▲分流登記各尾號的日期。（圖／財政部）

財政部也說，民眾凡於預登記期間及10日當天完成登記，並經系統檢核成功者，款項將在11日晚間6點起至12日依陸續入帳，至於錯過分流登記的民眾，10日開始不分流，任何尾數的民眾都可以登記，17日開始可以選擇「ATM領現」管道領取，24日起則可以選擇「郵局領現」。

財政部也提醒，所有管道的領取截止日皆為明年4月30日，民眾若在期限內沒有完成領取，屆時款項將直接捐贈國庫。登記網站11月13日起將開放民眾查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，或民眾可改採ATM領現或郵局領現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我
鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升
美政壇傳奇謝幕！裴洛西宣布不再連任　曾訪台挺民主掀全球震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷曝病患現況與後續處理

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升

淘寶、拼多多會被下架？陸委會：不會封網域，但違法就得處理

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

加補充包前「3動作超重要」　無毒教母警告：避免細菌量暴增

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷曝病患現況與後續處理

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

鳳凰變壯＋開外掛！關鍵北轉不排除發警報　暴風侵襲率全台上升

淘寶、拼多多會被下架？陸委會：不會封網域，但違法就得處理

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

女友突問「我叫什麼名字」男友答不出！一票苦主：結婚只知姓氏

加補充包前「3動作超重要」　無毒教母警告：避免細菌量暴增

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

一餐啟動代謝力！佳格健康營養研究所成立　攜手產官學醫社打造全民健康生態圈

哈根達斯出包！1款冰棒「誤標成分」恐釀過敏致命　FDA下令召回

鳳凰恐「海陸警齊發」最新路徑估北轉撲台灣！豪雨紫到發白

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

金門醫療專機降落松山爆胎！安捷曝病患現況與後續處理

普發現金「錯過分流登記」怎麼辦？財政部曝補救方式

阿爆嗨辦那屋瓦10週年派對！　「超狂卡司」曝光變裝尬舞

封存超過1/4世紀才裝瓶！麥卡倫雪莉桶30年登場　從橡實到釀成威士忌超講究

京站周年慶登場11／19登場　因應普發「消費滿萬」回饋再加碼

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

閱之海筆記／幻影與真實：貝托魯奇的《末代皇帝》

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

生活熱門新聞

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

王子拿不出賠償金　律師曝「范姜拒絕分期」背後原因

淘寶、拼多多會被下架？陸委會回應了

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

交往正甜「男友忘了名字」　女友氣瘋：該放生嗎

補充保費改革挨轟！網點名1類人該多收費

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

命理師點名「5生肖」：立冬後將發大財

更多熱門

相關新聞

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

普發1萬預先登記今（6）日進入第2天，財政部統計，至晚間8點已有逾207萬人次完成送件，目前人數持續增加中，由於數發部已提前加開頻寬，整體登記作業流程順暢。若民眾寫錯銀行入帳的帳號，須在11月13日透過6步驟修改。

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

綠不滿北市府拒普發現金　蔣萬安嗆：用老本發不合理

綠不滿北市府拒普發現金　蔣萬安嗆：用老本發不合理

王品集團搶普發現金商機大方送菜

王品集團搶普發現金商機大方送菜

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

普發現金預登記今開跑　民眾黨設「服務站」協助民眾上網操作

關鍵字：

普發現金財政部

讀者迴響

熱門新聞

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

鳳凰變壯＋開外掛！北轉不排除發警報

健保新制喊卡！　中經院院長嘆：都說不能倒、但漲保費別找我

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

12月起無人機大管制！詳細公告曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬！逼真手法曝光　

Google Maps重磅更新！

粿粿昔「控訴范姜脾氣硬」　片段被挖：

國人今年赴陸失聯「已有178人」暴增3倍

太子集團「爆乳特助」已當媽了！本尊一夜全關

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

女星離婚後「偷用前夫胚胎」　順產成功

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

更多

最夯影音

更多
不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面