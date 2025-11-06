果園抓黃狗殘殺切塊掃出晶片　約面交竟掛保證：昨天新鮮剛宰

▲住在台中后里一名杜姓越南移工，跑到苗栗大湖打工時，抓走一處果農的狗狗「多多」殺害販售。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



記者許權毅／台中報導

中部再度傳出殺狗案件，住在苗栗大湖一名果農飼養小黃狗「多多」，日前卻莫名走失2個月，日前卻收到警方通知，稱抓到移工販售狗肉，狗兒就是多多，該名犯案杜姓移工疑似利用到大湖果農打工時，趁機抓走多多。民間救援團體說，當時利用線人把移工釣出面交，移工還掛保證「昨天剛宰很新鮮」，令人髮指。

新竹縣流浪動物珍愛協會表示，日前聯手台中大甲警分局警方、動保處人員，將涉案越南籍移工約出，專案人員見到不明肉品，立刻將移工控制，再到移工住處搜索，發現肢解後的狗屠體約16公斤、水鹿肉約6公斤。

▲▼杜男事後在網路兜售狗肉，還跟人掛保證稱前一日才宰殺。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



現場畫面顯示，杜姓越南移工將切塊的狗肉放入藍色塑膠袋中冷凍，每包袋上都標示重量以便販售，面對警方詢問，他一度辯稱「不知道」、「是別人送來的」、「這不是狗，是山羌」，但事後證實為狗肉。令人痛心的是，其中一袋肉塊掃出晶片，竟是苗栗一隻失蹤兩個月的狗「多多」，飼主得知後震驚又難過。

新竹縣流浪動物珍愛協會黃先生說，杜姓移工住家只有搜到16公斤狗肉、6公斤左右的水鹿肉，但是住家地板都是血跡，推斷應該不只目視到的狗狗受害。

▲▼杜男住處被搜到大量宰殺動物工具。（圖／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



該隻狗狗雖然已經被剁去頭部、砍成四大塊，但是經過晶片掃描，仍查出犬名叫「多多」，飼主是苗栗大湖一名果農。

該名果農說，原本以為多多是自己走失不見了，已經找了將近2個月，只好放棄，沒想到接到派出所電話，稱多多已經被殺害，要到派出所確認情況。

果農說，平常還有放一個漂亮的狗籠給多多住，附近平時沒有什麼越南人。但是，其他果園會有移工來工作，涉案的杜姓移工可能就是利用這段時間，跑到大湖鎖定目標，結果把多多帶走殺害。

協會指出，該案件不僅涉及違法屠宰與販售犬隻，還有保育類動物水鹿的肉品，情節相當嚴重。他們強調，這次查獲只是冰山一角，懷疑背後仍有地下狗肉交易鏈存在，呼籲警方與相關單位持續追查，防止更多流浪犬或走失寵物遭毒手。