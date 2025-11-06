豐原暴力男車站內砍前女友與母親　看守所放封又狂毆牢友

▲黃男今年7月持刀在豐原車站砍殺前女友母女。（圖／鐵路警局台中分局提供）



記者許權毅／台中報導

台鐵豐原車站今年7月發生砍人案件，黃姓男子糾纏前女友，進而與前女友母女爭吵，竟當場持刀砍人，被檢方依殺人未遂起訴。沒想到黃男遭收押後又惹事，近日在運動場放封，竟徒手毆打何姓收容人，被管理員緊急上銬控制。

根據起訴書，28歲的黃男有多項前科，去年10月才剛出監，仍不知悔改，因為跟前同居女友黃女關係不睦，前女友由母親帶回北部居住，並向台中地院聲請保護令，警方則已經在今年6月18日將保護令告知黃男。

今年7月24日，黃男得知黃女跟媽媽要南下台中探望外公，並順便進行產檢，竟跑到該處騷擾，要求黃女與自己走，經黃女家人報警，黃男仍在附近徘徊，並且以LINE訊息騷擾，又尾隨黃女到豐原區中正路上一間婦產科產檢，打電話重複要求黃女跟自己走，也被黃女母親阻止進入診間。

黃女由母親陪同看診完後，一同前往豐原車站準備搭車北上，黃男當場拉著黃女要求留下，黃女再次拒絕，並準備進入月台，黃男跟黃女母親發生口角，竟當場扯斷其母包包，並緊緊拉住黃女，並從包包內拿出預藏水果刀，刺向黃女母親左側脖子5下。

▲黃男在8月份遭檢方起訴在案。（圖／Threads／hhh.3_62提供）



黃女見狀趕緊推開黃男，黃男又再度往黃母腹部攻擊，好險被黃女擋下，黃母也趁機把刀身掰斷，黃男仍不可罷休，徒手掐住黃母脖子，被黃女阻止後，仍不停叫囂，黃女母女均受傷。直到鐵路警察獲報到場，將黃男當場逮捕，查扣一把斷裂水果刀，還在黃男包包內查扣一把工作用小刀。檢方偵查不到一個月，火速依殺人未遂起訴黃男，近日已經審理中。

▲黃男在台中看守所羈押時，又情緒失控毆打其他收容人。（圖／記者許權毅攝）



據了解，黃男今年10月2日於台中看守所誠舍運動場時，突然情緒不穩，徒手毆打另一名何姓收容人，值勤人員評估，發現黃男情緒確實不穩定，有再施行暴行之虞，緊急施用戒具手銬約半小時，再依羈押法向法院陳報。

法院認為，黃男涉犯殺人未遂、傷害、強制、違反保護令等罪嫌嫌疑重大，遭羈押在案。經陳報人束縛未逾越法定時間，也有向看守所長官報告核准，並無違反比例原則，應予准許施用戒具。