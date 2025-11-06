老婆跟同事不倫！綠帽夫一刀刺死小王　傷害致死罪判7年2月

▲台中一名胡姓移工（棕衣者）持刀殺死小王，近日遭判處7年2月刑期。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市去年發生一起情殺案，一名越南籍移工胡男發現妻子與泰國籍男子有染，憤而持水果刀朝泰男腹部猛刺，造成泰男傷重死亡。中院9月底辯結，近日依傷害致死罪判處胡男7年2月刑期，執行完畢後驅逐出境。

檢警當時追查，胡男曾發現妻子阮女疑似與泰國籍同事發生婚外情，原以為已經斷聯。不料去年8月，胡男返回越南探親，阮女則趁機搬出，胡男在9月11日返回後，去找妻子阮女希望繼續同住，不料發現阮女仍跟該名同事保有聯絡，氣得直接前往談判。

3人在西屯區順和八街一處租屋處前談判，胡男疑似氣不過這段不倫戀長達1年多，且該男也有自己的正牌女友，他卻遭戴綠帽，被蒙在鼓裏，一怒之下持水果刀朝小王腹部猛刺，小王當場血流如注，慘死血泊中。

事後，胡男帶著阮女返回龍井區，警方則循線將人逮捕，並起獲水果刀一把，檢方複訊後認定胡男涉犯傷害致死罪，聲押獲准。

中院考量，胡男與死者等涉案人均為外籍人士，訴訟程序中須依靠大量翻譯，若行國民參審，可能讓國民法官難以聚焦，裁定不行國民參審，轉為通常審理。全案10月31日上午宣判，處胡男7年2月刑期，執行完畢後驅逐出境，可上訴。