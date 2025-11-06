YTR爆「中國人在韓殺人賣器官」37具遺體只剩下半身　南韓調查

▲南韓YouTuber「Debo醬」因爆料中國人涉殺人與器官買賣，引起警方高度關注，目前已遭立案調查。（翻攝自YouTube/韓国人先生デボちゃん）

圖文／鏡週刊

亂爆「中國人買賣器官」言論遭列重大犯罪調查！來自南韓、活躍於日本的知名YouTuber「Debo醬（デボちゃん）」，擁有超過96萬訂閱，影片風格以犀利評論著稱。不料，他上月在影片中爆料稱「中國人未持簽證入韓、涉嫌殺人與器官買賣」，更驚人指出「南韓出現37具只有下半身的屍體」，消息震撼全網，也立刻引發警方關注。

警方出手！認定屬「重大犯罪」

據南韓《中央報》報導，「Debo醬」於上月（10月）22日在YouTube上傳影片，聲稱南韓境內「有許多中國非法入境者涉及殺人與販賣器官」，更驚悚指出「發現37具半身屍體、未公開案件多達150件」。

然而，南韓警方火速出面駁斥此說法為虛構，並指出此舉「引發社會恐慌、動搖公共秩序，屬重大犯罪」。

警方表示，這類影片「不僅誤導民眾、造成國際誤會，更可能影響南韓在國際間的形象與投資信任」，因此由網路偵查組正式立案調查，於昨（5日）展開偵辦。

影片全刪光！Debo醬急喊冤：被媒體扭曲

事後，「Debo醬」已將引發爭議的影片全數下架，並於同日上傳新影片說明，強調自己「願意配合警方調查」，但也喊冤表示：「我只是從不同觀點探討南韓社會問題，卻被媒體曲解成散播假消息。」

Debo醬同時為避免再度惹議，將頻道中所有涉及批判南韓社會及總統李在明的影片一併刪除，目前僅保留日常與娛樂內容。



