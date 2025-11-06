32歲台灣籍主嫌被抓！　泰警破獲不法賭博網站

▲32歲台籍主嫌蘇男落網。（圖／翻攝自Khaosod English）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局（CCIB）6日表示，警方5日突襲搜查3處據點破獲不法賭博網站，逮捕32歲台灣籍主嫌蘇姓男子（Su，音譯）以及5名泰籍共犯，查扣現金70萬泰銖與電子設備。

Khaosod English報導，警方這波突襲行動鎖定的是不法網站「hrbx856」，該網站營運已經一年多，會員人數超過34萬人，提供百家樂、老虎機等非法賭博活動，月交易額逾1億泰銖。警方表示，該犯罪網絡透過The Luxury Store空殼公司進行洗錢，公司表面上從事奢侈品進口，但實際上卻是把賭博收益洗白，轉入企業及個人帳戶。

當局追查發現，賭博資金先流入2間由台籍人士經營管理的公司，接著再轉入泰國人頭帳戶，並以現金提領的方式取出，金額從數十萬到數百萬泰銖不等。

泰國警方共取得8張逮捕令，鎖定馬來西亞籍、台灣籍與泰籍等多名嫌疑人在曼谷、春武里府展開搜查，總計逮捕6人，並查扣70萬泰銖現金，以及41支手機、4台電腦、1台筆電等證物。台籍主嫌蘇男被控指揮多名泰籍共犯操作人頭帳戶，另有5名泰籍共犯落網，涉及開設人頭帳戶等罪名。