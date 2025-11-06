紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）近日參與第23屆遠見高峰會時表示，他確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。對此，美國在台協會（AIT）6日回覆《ETtoday新聞雲》記者表示，美國對台灣立場並未改變，持續關注台海和平穩定，反對任何一方以單方面行動改變現狀。

佛里曼在峰會談話中表示，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返；他認為，台灣應採取「刺蝟」雙重策略，就是讓自己像刺蝟，劃清界線，讓中國不會想要對你動手腳，同時又要保持合作、和平、低調，使別人不會注意到你。

針對佛里曼的評論，美國在台協會6日回覆ETtoday新聞雲記者時表示，美國對台灣的立場並未改變，他們持續關注台海的和平與穩定，並反對任何一方以單方面行動改變現狀。

美國在台協會指出，他們期望兩岸分歧能以和平方式解決，不受脅迫或強制，且必須以雙方人民都能接受的方式進行。從川普總統、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Peter Hegseth）等多位高層領袖，都已明確表達這一立場。

美國在台協會指出，盧比歐國務卿提到，「我們在台灣問題上長期以來的立場不會改變，我們反對任何以武力、脅迫或強制手段改變台灣現狀的行為」；而赫格塞斯上週也強調，維持印太地區力量平衡的重要性，並表達美國對中國在南海、台灣周邊及針對美國盟友與夥伴行為的關切。