政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：台日扶持走過震災、疫情　日本政府提供儀器監測堰塞湖

▲▼總統賴清德6日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德6日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德6日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」時表示，台灣與日本相互扶持的夥伴，共同走過震災、疫情等挑戰，今年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖災情，日本各界紛紛表達關切，日本政府提供台灣「投入式水位觀測儀器」用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助復原工作，再次展現台日之間真摯的情誼。

賴清德致詞時表示，「全台連」長年在日本關懷僑胞、推動台日友好交流，彰顯台灣人堅毅又溫暖的精神，自2017年成立以來凝聚旅日僑界力量，透過文化、教育以及公益活動，讓更多日本朋友認識台灣、了解台灣，是促進台日友好的重要推手。

賴清德指出，台灣與日本相互扶持的夥伴，共同走過震災、疫情等挑戰，今年9月花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖災情，日本各界紛紛表達關切，日本政府提供台灣「投入式水位觀測儀器」用於堰塞湖的監測，也有日本志工到現場協助復原工作，再次展現台日之間真摯的情誼。

賴清德說，期待台日之間不只加強防災合作，也能共同促進雙邊產業進一步發展，像是台積電在熊本設立晶圓廠，不但是企業投資、強化彼此產業韌性，也讓全球半導體民主供應鏈更加堅實、更有競爭力。

他也提到，上個月日本首相高市早苗剛就任，台灣希望能與日本政府持續在經貿、科技、安全等領域深化合作，並結合彼此在綠能、數位轉型的經驗與技術，打造更具韌性的夥伴關係。

賴清德表示，「全台連」非常關心台灣的發展，目前政府積極推動「AI新十大建設」，發展量子科技、矽光子與機器人等關鍵技術，協助產業導入AI應用，讓台灣邁向全面智慧化時代。另外，生醫產業也納入「國家希望工程」，期盼結合台灣自身醫療實力與科技優勢，發展智慧醫療、精準醫療帶動產業發展，打造另一座「護國神山」。

賴清德認為，這些努力都是為了讓台灣在全球的進步發展上持續扮演不可或缺的角色，在這條路上，更需要僑界朋友的支持以及並肩同行。

賴清德指出，「全台連」長年深耕日本，不僅了解當地社會脈動，也最能向日本友人傳達台灣的誠意與實力。未來期待繼續為台日情誼而努力，政府也將持續強化國家競爭力、深化與民主夥伴的連結，讓台灣在國際舞台上發揮更大影響力，為印太區域和平、繁榮做出更多貢獻。

▼總統賴清德6日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德6日接見「全日本台灣連合會回國致敬團」。（圖／總統府提供）

