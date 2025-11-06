豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

▲活豬運輸與屠宰解禁後，台南校園午餐豬肉食材恢復疫情前模式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央於5日宣布，自6日起恢復活豬運輸，並自7日零時起恢復正常拍賣、屠宰與屠體運輸作業，台南市教育局也同步宣布，校園午餐豬肉供應將回到疫情前模式，除原本使用的 CAS 合格冷凍豬肉外，各校亦可依需求採購具溯源資料、經合格屠宰場處理的豬肉，讓供應更具彈性。

市長黃偉哲表示，疫情期間學校全面配合防疫措施，以冷凍豬肉或其他蛋白質替代品確保午餐營養與品質。如今疫情並未外擴、中央也正式解除禁運禁宰，各校可在確保衛生與安全的前提下，恢復採購合規豬肉食材，校園午餐供應逐步回復正常軌道。

教育局長鄭新輝指出，隨中央防疫作業期滿，台南校園午餐自7日起比照疫前供應方式辦理。除了 CAS 豬肉，各校也能選用具追溯來源的合格屠宰豬肉，以確保食材安全。教育局也將持續要求各校落實食材把關，查覈食品標示、來源證明、屠宰場登錄資料等，讓師生與家長「看得到、查得到、放心吃」。

鄭局長補充，南市持續推動校園廚餘減量，目標在3個月內達到總量減少8%。教育局已派員到多所學校勉勵第一線廚工、營養師及行政人員，期盼在兼顧食安的前提下，共同提升廚餘管理與午餐品質。

教育局強調，市府秉持「來源清楚、資訊公開」原則守護校園食安，各項食材採購皆須符合溯源規範。未來將持續加強環境清消、食材查覈與衛生管理，守護孩子每日餐桌的健康與安心。