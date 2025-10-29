吃光光也減碳！台南推低碳午餐行動　結合節氣入菜打造永續校園

▲台南市啟動「廚餘減量×在地食材」雙軌計畫，結合低碳校園標章推動減碳行動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為兼顧防疫安全與環境永續，台南市教育局啟動「廚餘減量×在地食材」雙軌計畫，透過源頭控管、菜單設計、供餐調控及惜食教育等措施，訂下3個月學校午餐廚餘總量減少8％的目標，該計畫並結合「低碳校園認證標章」評選機制，鼓勵各校定期填報廚餘量，推動自我回饋機制與持續減量行動，打造綠色午餐、實現永續校園。

市長黃偉哲表示，台南自10月起全面配閤中央政策，禁止廚餘迴流養豬場，學校午餐除確保食材安全外，也要同步落實減廚餘措施。他強調台南在地農產豐富多元，若能結合節氣入菜與減碳供餐，不僅讓孩子吃得安心健康，更能讓城市持續朝「低碳永續」目標邁進。

教育局長鄭新輝指出，受非洲豬瘟防疫規範影響，廚餘無法再用於餵豬，學校午餐廚餘減量成為當前重點。教育局針對供應鏈各環節規劃可介入措施，並設定每三個月減少8％的滾動目標，由各校每月回報廚餘量與剩食比例，作為後續追蹤與輔導依據。目前南市國中小每日午餐廚餘約9公噸，透過營養師設計菜單、調整高廢棄率食材、精進菜色品質及即時調節供餐量，可有效提升學生食用率、降低剩食與廚餘。

鄭新輝局長補充，教育局同步推動「吃多少、煮多少、夾多少」的惜食教育，建立親師生共同參與的節食文化，讓惜食成為全民運動。同時結合「台南好吉曆」與「節氣食材教育」方案，由營養師以當令食材設計菜單，從每週一特餐改為兩道特餐，強化菜色色香味與營養均衡，讓學生在品嘗美味午餐的同時，也學會感恩與珍惜食物。

永康國小營養師王瓊嫣表示，透過節氣入菜，可讓學生了解食材來源與產地故事，如「黃豆炊飯、柚香魚柳、滑蛋絲瓜、菱角排骨湯」等菜單，兼具地方風味與教育意涵。復興國中校長陳文財也說，學校推動「低碳校園認證標章」的同時，落實多項減廚餘措施，包括瀝乾廚餘、準確備餐、班級分享機制與「吃光光」行動，讓惜食教育融入日常，達成全校師生共同減碳目標。

教育局最後強調，未來將持續以「防疫安全×環境永續」為主軸，推動廚餘減量、節氣入菜與低碳校園三大策略，並指派督學不定期入校追蹤執行成果，讓綠色行動從餐桌延伸至校園，為下一代打造更永續的生活環境。