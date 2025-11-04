毒鴛鴦懸掛假車牌兜售安毒　南市刑大破獲起出安毒與子彈

▲台南市刑大破獲毒鴛鴦販毒集團，查扣安非他命、依託咪酯與偽造車牌等證物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑事警察大隊偵六隊偵辦一起毒品案時，循線追查上游藥頭，發現45歲洪姓男子與其女友陳姓女子涉嫌以販售第二級毒品安非他命牟利，兩人為規避查緝，竟利用懸掛偽造車牌的權利車四處兜售毒品，再於交易後迅速更換回原車牌掩人耳目，警方動員將2嫌查獲，起獲毒品。

專案人員報請台南地檢署檢察官郭育銓指揮偵辦，經多日跟監蒐證、調閱近百支監視器畫面並以大數據比對掌握行蹤，於10月8日前往善化區一處出租套房執行拘提及搜索行動，當場將洪男與陳女逮捕到案。

警方現場查扣販毒用手機3支、安非他命、依託咪酯、吸食器、電子菸、子彈、針筒、k盤、偽造車牌及權利車1輛等證物。警方指出，依託咪酯若進一步分裝入電子煙彈，預估可供近百人施用，對社會危害甚鉅。全案依違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》偽造文書罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南市刑警大隊長李宏倫表示，毒品為萬惡之源，警方將持續加強毒品及其衍生犯罪查緝，淨化治安、守護市民安全。近期權利車與偽造車牌案件頻傳，刑大除全力打擊毒品與詐欺等重點犯罪外，也將持續溯源追查利用假車牌規避查緝的不法行為，呼籲民眾如發現可疑販毒跡象，應勇於檢舉，共同打造無毒家園。