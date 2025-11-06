病逝前「1貼心舉動」卻讓太太少領160萬！　專家提醒：別急著辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

退休理財顧問「R姐」廖嘉紅今分享真實案例，一位企業主在生命最後階段，為了幫家人省事，主動請會計師辦理公司結束登記；然而，這個貼心舉動，竟讓太太錯失勞保遺屬給付與喪葬津貼，損失近160萬元。

廖嘉紅在粉專提到，曾諮詢過一位太太，她的先生罹癌治療情況不樂觀，為了減輕太太的壓力，他主動通知會計師，幫忙辦理公司結束登記，「沒想到，這一念貼心，卻讓家人錯失160萬元。」

她進一步解釋道，當公司結束、營業登記註銷後，企業負責人的勞健保身分會在15天內退保，「若於此期間過世，因不在保險有效狀態，死亡給付與喪葬津貼將全數無法請領。」

廖嘉紅指出，若保險年資滿兩年以上，按規定可領取30個月遺屬津貼及5個月喪葬津貼，以最高投保薪資4萬5800元計算，約等於160萬元保障。

這讓R姐不禁感嘆，許多企業主辛苦一輩子，臨終前只想讓家人輕鬆一點，卻因不了解制度而讓愛變成遺憾，「公司、帳務、稅務、保險的環環相扣比想像中更複雜，稍有疏忽，就可能影響家屬權益。」

她提醒道，若身體狀況尚可，不要急著辦理停業或註銷公司，可與會計師討論「暫緩結束」方式，暫時不開發票、不接新案，只要維持營業登記，就能確保勞健保不中斷，等公司帳務與保險安排妥當，再正式結束程序，避免喪失保障。

最後，R姐也呼籲，「人生的最後一哩路，不該是一場孤單的文件戰。不論是停業、結帳、報稅還是保險續保，在做出任何關鍵決定前，請務必先諮詢專業顧問，讓每一個動作都留有餘地、不留遺憾。」

