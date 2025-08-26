打破潛規則　台北老牌牛排館「店員可坐下」！一票大讚：良心店家

▲服務生空閒時可以坐下。（圖／翻攝自星辰牛排館FB）



記者施怡妏／綜合報導

服務業工作辛苦，通常上班需要長時間站著，不過，開業逾40年的台北市老字號牛排館「星辰牛排館」日前宣布，服務人員在不忙時可以坐下休息，尊重、友善不只是給每一位顧客，也包括每一位同事，相信「好的服務，來自被尊重的人」，貼心的舉動引起大批網友狂讚。

「星辰牛排館」在粉專發文，即日起服務人員不忙的時候會坐著，相信好的服務，來自被尊重的人，很多人認為服務生就該一直站著，隨時待命，但餐廳希望員工在不忙時能夠坐下休息、環顧四周，「輕鬆卻依然專注，因為人不必一直繃緊，才能在需要的時候，展現最真誠的微笑，和最細緻的服務。」

業者強調，尊重與友善不僅給客人，更應給每一位同事，「好的服務，來自被尊重的人」，被尊重的人，才能帶來更溫暖的待客之道。貼文附上3張照片，餐廳內擺放多張椅子，提供店員空閒時間坐下休息。

業者表示，新制度實施後感覺還不錯，該站起來服務的時候站，有空檔的時候坐著隨時待命，不會久站也不會有久坐，「身心愉快，服務更有精神跟態度，建議同業可以試試。」

貼文曝光，超過6千名網友按讚，「相當認同讓員工在沒客人的時候坐著休息，好好的休息才能把服務做到更好」、「體恤員工、人性化！所有服務業都該跟進」、「有人性化的溫度才有人性化的服務」、「以前動不動就要站10個小時以上，真的是德政，良心店家」、「適當的休息很好，一直站著也沒必要」、「終於出現有人性的老闆了！」