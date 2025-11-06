失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

▲▼ 布袋警察接獲報案查男子誤闖倉庫，意外找到協尋人口 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

布袋分局義竹聯合所副所長陳秋全、警員陳信華日前執行巡邏勤務在義竹鄉172線10.3公里附近，有男子闖進倉庫內，員警立即馳赴現場處理，因男子現場無法正確表達或提供相關資料，且疑似有失智情形，經員警細心比對及查證，在該男子手腕上發現愛心手鍊，查證該男子為臺南市政府警察局新營分局剛通報之緊急協尋人口曾姓男子，員警提供茶水安撫情緒並聯繫家屬至義竹分駐所將其帶回並通知家屬。

查曾男住臺南市新營區，因長照人員至其住家準備午餐時，發現曾男不在家驚覺有異，立即聯繫家屬，家屬在附近搜尋整個下午後，仍無所獲，因曾男患有失智症，徒步離家，且無攜帶手機、錢包，家屬深怕有生命上危害，便至新營分局報警緊急協尋，所幸員警於深夜尋獲曾男，並順利平安助其返家，家屬再三感謝員警積極處事，避免其他憾事發生。

布袋警分局長林明韋表示，民眾平時應多關心家中失智或高齡等家人生活起居之安全，避免走失而遭遇危險；另也呼籲民眾，如家中有年邁失智長輩，應隨時關心其動向，並可向當地公所申請配戴「防走失手鍊」或於衣物與隨身物品繡上姓名與聯絡方式，讓員警能在第一時間迅速聯繫家屬，協助走失者平安返家團聚。