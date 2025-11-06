快訊／太子集團在台洗錢案　人資主管辜淑雯凌晨羈押禁見

▲太子集團洗錢案，天旭國際科技人資主管辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）



記者黃哲民、董美琪／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺及洗錢案，台北地檢署4日查扣集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告到案。其中，天旭國際科技人資主管辜淑雯移送台北地檢署複訊後，於6日凌晨近1時經法院裁定羈押禁見。

此前5日，檢方對王昱棠、幹部凃又文、協助藏名車的助理李守禮、邱子恩及辜淑雯提出聲押申請，其中辜淑雯已獲法院裁定羈押禁見。

另太子集團在台公司「尼爾創新」的前後任負責人林楊茂、詹雯卉，以及遭美方制裁的施亭宇等17人，各交保5萬至100萬元；另有2人被限制出境、出海或住居。檢方表示，將持續追查集團資金流向及幕後運作。

太子集團洗錢案大追查，北檢接獲線報後，10月15日即主動分案，針對太子集團在台疑似洗錢及其他犯罪行為展開調查。11月4日指揮警調多單位執行大規模搜索，分47路查訪集團高階幹部與成員住處，以及天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，並通知證人到案說明，目前仍持續偵查中。

▲太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎都擁有。（圖／調查局提供）



為保全不法資產，檢方向法院聲請扣押18筆不動產（含和平大苑11戶房屋及48個車位），估計價值約38億元；並查扣勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等名車26輛，銀行帳戶60個，總計扣押物價值超過45億元。台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

