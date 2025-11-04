7日有望解封？　鍾佳濱發文農業部、經濟部提3呼籲防豬價崩盤

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台中非洲豬瘟導致全國禁運禁宰15日，外界關注7日能否解封，行政院長卓榮泰今（4日）表示，中央災害應變中心明日中午會開會決定，他也期盼能在週末吃到滷肉飯。民進黨團幹事長鍾佳濱擔憂，一旦解禁恐引發豬隻大量湧入市場，導致價格崩盤，今正式發文給農業部與經濟部，提出補貼豬農、加強聯合稽查、協調肉品業者加量凍存等三大呼籲，要求政府提前部署穩定豬價。

為因應台中非洲豬瘟全國禁運禁宰15日，導致豬肉價格波動，鍾佳濱國會辦公室今（4日）發文給農業部、經濟部，盼協助台中非洲豬瘟影響全國豬肉價格相關事宜。鍾佳濱指出，行政院長卓榮泰今天在質詢時表示，期盼週末可以吃到滷肉飯，「我相信這不只是卓院長個人的希望，更是全國人民的盼望」。明天，中央應變中心將決定，台中豬瘟影響全國禁運禁宰是否解封。

鍾佳濱認為，解封後，若有大量豬隻流入市場，恐怕導致豬價大跌，相關部會必須積極研擬對策，務實防疫的下個階段，是穩定民生，最後才是究責。他也提出3點呼籲，以確保豬肉產業的生計。

鍾佳濱說明，第一，為避免養豬戶於解封後大量釋出豬隻，影響肉品價格，持續提供農民補貼措施；第二，為保障消費者權益，避免豬肉價格波動，加強聯合稽查，確保價格合理，保障消費者權益；第三，協調肉品加工業者加量收購與凍存豬肉，給予補貼。

鍾佳濱強調，台中市政府仍然閃躲飄，但此次造成的全國性經濟損失不是噴口水就可以解決；務實防疫，確實守護屏東豬農與全國消費者的權益，這才是及時拆彈，化解危機！

▼鍾佳濱發文農業部、經濟部。（圖／立委鍾佳濱國會辦公室提供）