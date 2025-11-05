　
社會 社會焦點 保障人權

角頭「陳老師」刀槍奪命！躲24年以為逃過追訴期　被判15年定讞

▲▼綽號「陳老師」的男子陳來發，多年前討債糾紛殺害一人。（圖／記者吳銘峯攝）

▲綽號「陳老師」的男子陳來發，多年前討債糾紛殺害一人，判刑15年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「陳老師」的66歲男子陳來發，26年前捲入持槍討債案件，持開山刀殺死對方，最後潛逃多年。本以為逃過25年追訴期，殊不知《刑法》修法後，殺人罪的追訴時效改為永久，讓他躲了24年還是要接受審判。一二審均將他判刑15年，案經上訴，最高法院5日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，本案發生於1999年間，陳男原本為地方上的角頭，但因與他人發生債務糾紛，雙方相約於台北市士林區某卡拉OK店談判。當晚19點40分左右，雙方各有3人赴約，最後一言不合，陳男手下一名男子拿出手槍，指向對方3人，陳男則抽出預藏的開山刀威嚇對方。

劍拔弩張之際，陳男下令：「開下去」（臺語），自己手下就朝對方一人的右下腹部開了1槍，隨即發生混戰。最後對方受有右腹溝子彈射入孔（左大腿後側上方射出孔）及全身21道深淺不一的銳器割傷，送醫急救後仍因下腹部槍傷及多處刀傷引起出血性休克，不治身亡。至於陳男等人，則趁著混亂一哄而散。

陳男這一逃就躲了24年，他一開始躲藏在新北市及桃園地區，期間沒有固定住所；而為了躲避警方追緝，只在深夜步行或騎腳踏車外出，且從不攜帶證件，行事極為謹慎。原本以為逃過了25年的刑事追訴時效，他放心返回社子地區。警方獲報後，於2023年12月間在社子某熱炒店逮捕陳男，結束他逃亡24年的生活。檢方依照「殺人」罪嫌提起公訴。

一審士林地院國民法官認為陳男犯罪手段惡性重大、犯罪所生危害至鉅，犯後被逮又將責任推給其他人，不願進行和解、賠償，因此將他判刑15年。案件上訴二審後，高院駁回上訴，維持15年刑度。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

法律人權殺人陳老師追訴期角頭最高法院免訴定讞

