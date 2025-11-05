　
社會 社會焦點 保障人權

侵犯4女詭辯「帥氣無法抗拒」　環保署淫狼李健育遭判5年2月

▲環保署淫狼李健育利用權勢猥褻11女，至今仍羈押看守所。圖／ETtoday資料照）

▲李健育遭爆性侵、性騷多女，其中4女提出告訴。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

前環保署環境督察總隊長李健育藉長官權勢，於2022年、2023年間對4名女下屬和學員性侵、猥褻，犯後李不認罪，自認依自己的外型、個性、穿著，女性對他已達無法抗拒的程度。不過法官不這麼認為，判定李健育犯強制性交、強制猥褻、利用權勢猥褻共8罪，合併處5年2月徒刑。可上訴。

判決書指出，李健育任職行政院環境保護署所轄機關首長時，於2022年6月28日和秘書A女到連江縣出差，在公務車上將狼爪伸入A女衣內撫摸，經A女抗拒，李健育仍抓住她頭部強行舌吻10多秒，被推開才罷手。

2023年2月20日上午11時許，李健育又在台中市辦公室內，將手伸進下屬B女衣服內，碰觸她鎖骨和左胸上方部位，還噁問「妳怕我再伸進去嗎？」經B女表示害怕才停手；同年6月12日，李健育趁B女陪同出差並投宿花蓮某飯店的機會，在他房門口玄關處，從後方猛力環抱B女胸部上方處，再將自己頭部下巴靠在B女肩膀上，B女強力掙脫後離去。

2022年2月18日中午某時，李健育見下屬C女於假日在辦公室補班，兩度從C女上衣領口伸手進衣內撫摸。又趁C女陪他出差搭公務車回台北時，在後座要C女伸手讓他把玩手掌，再掀起她上衣撫摸腹部、強吻嘴巴；同年5、6月間又在台中市首長辦公室附設首長個人休息室內，對C女猥褻得逞，這次李更試圖將手伸入C女內褲褲頭；7月間李再度趁出差投宿民宿，正面抱住C女並強吻，經C女反抗才停止。

李健育犯行不斷升級，在他教授廢棄物處理專業人員證照課程時，認識學員D女，趁D女於2023年4月21日到首長辦公室索取報考公務員參考資料時，邀她到首長個人休息室，不顧D女反抗，強行摸胸、指侵得逞，再趁D女走回首長辦公室時，強行對她舌吻，經D女扭頭抗拒，才讓她離開。

全案曝光後，李健育仗勢著沒有直接證據，面對監察院詢問時仍一再狡辯、毫無悔意，他自認個性較為外放、穿著較為帥氣，對自己的外型、個性、穿著都非常有自信，認為女同仁對他的近身「關心」應不會厭惡，甚至已達無法抗拒的程度。審理時，李仍否認犯行，推說他因酒醉記憶斷片、記憶淡忘了，不知道自己做過這些行為，或說自己因慰勞動機而替女下屬按摩，對D女強制性交的部分，則辯稱兩人曾在2023年3月間交往，隔年2月才分手，D女為挾怨報復。

不過法官不採信李健育說法，認為D女案發後情緒極度緊張，立即對B、C女表示遭李強吻等情，能證明兩人並非合意。雖D女也主動提及與李為情人關係，且曾發生親密舉動，但難因此推論D女所述不實，判定李健育犯行屬實，依他犯5個強制猥褻罪，2個對受監督之人利用權勢猥褻罪、1個強制性交罪，8罪合併執行5年2月徒刑。可上訴。

另B女於2023年9月和李健育坐高鐵出差，李健育將手指伸入B女鈕扣縫隙，用手指戳她胸部，B女驚恐說「不可以這樣」，李健育還笑回「不能分享一下嗎」等情，因B女在去年12月13日提告，已超過告訴期間，因此不受理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

