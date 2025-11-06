疑分產不均竟駕車撞姊夫！再點瓦斯燒屋持刀砍人　狠男判9年半

▲男子點燃瓦斯丟進屋內，還持鐮刀追砍其他家人。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹陳姓男子不滿母親死後遺產分配情況，竟於今年大年初四時，酒後駕車載著5桶瓦斯、一箱汽油彈、瓦斯噴槍、刀械等物品，前往胞姊家中。先自背後駕車衝撞姊夫，而後點燃瓦斯桶，丟進姊姊家中，姊姊等人衝出搶救時，他還持鐮刀追砍眾人。一審將陳男重判有期徒刑10年與6月（得易科罰金），案經上訴，高院二審改判陳男有期徒刑9年6月與6月（得易科罰金）。可上訴。

判決指出，陳男不滿母親遺產分配，先前就曾經傳訊息給吳姓姊夫「土地不還我，放火燒你家」、「死好」。而本案發生於今年大年初四，陳男一早就在家飲酒解悶，越喝越不滿，下午4點多，開著自己的計程車，車上搭載著4公斤瓦斯4桶、10公斤瓦斯1桶、自製汽油彈1箱、瓦斯噴槍、打火機、鐮刀、西瓜刀等物品，前往姊姊、姊夫位在新埔鄉的公司前。

陳男開到姊夫家附近，看到姊夫從公司走出，沿著道路往倉庫方向前進，隨即調轉車頭，將姊夫推撞到圍牆邊，姊夫卡在牆邊無法動彈，小腿脛骨、腓骨因此骨折、變形。陳男下車，拿出1桶4公斤瓦斯，開啟瓦斯開關後並以瓦斯噴槍點燃。這時屋內的姊姊、姪女因聽到車輛衝撞的聲音，衝出查看。

陳男抓起點燃的瓦斯桶朝2人追擊，姊姊、姪女轉而跑進倉庫，陳男也追進倉庫，並將瓦斯丟出，引燃倉庫內物品。這時陳男又轉回到車上，拿出更大的瓦斯桶，丟進燃燒的倉庫內。姊姊、姪女，以及姪女婿前來救助夾在牆上的姊夫，企圖開走陳男車輛。陳男則拿出車上的鐮刀，朝眾人揮砍。眾人合力壓制陳男，警方也適時趕到，逮捕陳男並撲滅火勢。

陳男遭檢方聲押獲准，全案最後依照「家暴殺人未遂」等罪，提起公訴。一審新竹地院審理後， 認定陳男犯下「家暴殺人未遂」、「縱火燒燬現供人之物未遂」、「酒駕」等罪，判刑10年，另外也判刑6月、得易科罰金。案件上訴第二審。

高院二審審理時，陳男與姊姊一家人達成和解，不過陳男在庭上仍試圖辯解自己沒有殺人意圖，檢察官鄭堤升甚至當庭詢問他為何攜帶如此多的瓦斯桶在車上，陳男辯稱「平常有在泡茶，所以會帶一些瓦斯桶在車上」，令人不敢苟同。全案於日前宣判，高院仍認定陳男犯殺人未遂等罪，但因和解，因此減刑，改判陳男有期徒刑9年6月，另外也判刑6月、得易科罰金。