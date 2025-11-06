川普關稅案「2派大法官都質疑」　最高法院最快幾周內裁決

▲美國最高法院加速審理川普關稅案。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國最高法院5日針對川普關稅案的合法性展開辯論，但是不論保守派或自由派大法官，均對總統動用緊急權力課徵關稅的做法提出質疑。

美國最高法院5日展開2.5小時言詞辯論，審理川普政府是否有權依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國課徵關稅。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）質疑，川普為何自認可以動用一項近50年前、從未用於此目的的法律徵稅，「關稅本質上是一種稅收形式，而稅收向來屬於國會核心職權。」

自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）也直言難以理解政府論點，「徵稅是國會的權力，而非總統的權力。你們想說關稅不是稅，但本質上就是稅。」

▲川普4月初宣布對等關稅，衝擊全球經濟。（圖／路透）



就連川普親自提名的3位保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、戈蘇奇（Neil Gorsuch），都與自由派大法官站在同一陣線。

代表川普政府辯護的聯邦檢察總長索爾（John Sauer）堅稱，該法確實授權總統「管制」進口貿易，當然也涵蓋關稅。但挑戰方律師卡提亞（Neal Katyal）指出，國會制定「國際緊急經濟權力法」時，根本不可能打算讓總統重塑關稅體系甚至美國經濟，且一旦政府勝訴，「我們永遠拿不回這項權力」。

《華盛頓郵報》指出，大法官可能在未來數周或數月內做出裁決，而非依照慣例等到明年6月底，他們同意「加速審理」的態度，也凸顯出此案的重要性。

