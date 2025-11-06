　
行動力爆發！　4生肖新領域一鳴驚人

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲許多人會在探索新事物的過程中找到嶄新自己。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

行動力爆發！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「鼠、龍、馬、狗」能在新領域一鳴驚人，像是屬龍者夢想起飛，屬狗者有貴人領路。

艾菲爾老師在臉書說，火星進入射手座，象徵「開拓、行動、遠方」的能量全面點燃，與海王星形成和諧的三分相，更為夢想注入理想與信念的光，這是一段適合「勇敢嘗試、突破框架」的時期，許多人會在探索新事物的過程中找到嶄新的自己。

艾菲爾老師表示，無論是學習進修、轉換跑道、海外發展，甚至創業或跨界合作，宇宙都在推你一把；對以下4個生肖來說，這股能量將是他們點亮新舞台的契機，將讓他們在年底前於新領域一鳴驚人。

生肖鼠：知識啟程，智勇兼備的探索之旅

對聰明機靈的鼠來說，這段時間充滿機會與靈感，火星能量點燃內在的冒險魂，讓他不再只停留在思考階段，而是真正跨出第一步。

或許他會報名進修課程、學習全新的技能，或嘗試一個過去不敢挑戰的方向。最值得一提的是，他的思維將變得更開闊，能將學習與實踐結合，快速累積成果。年底前有望在專業領域嶄露頭角，甚至因分享知識而打開新的人脈圈。

這段時間不僅「懂得多」，更重要的是「做得快」，當智慧遇上行動，將真正啟動屬於自己的冒險篇章。

生肖龍：夢想起飛，行動是最強大的信仰

龍向來有遠大抱負，但有時理想太多、行動太慢，如今火星與海王星的和諧能量，讓夢想與實踐完美融合，開始敢於「落地執行」，不再只畫藍圖，而是一步步實現它。

無論是創業計畫、藝術創作或職涯轉向，都能憑著強烈的企圖心與感染力，吸引志同道合的夥伴。這股火能量也帶來熱情與信念，讓他在追夢過程中更具領導氣勢。

年底前會因果敢行動而獲得關注，甚至有機會開創全新的事業方向。對龍而言，這是把理想化為現實的關鍵時刻，只要一出手，就足以驚豔全場。

生肖馬：自由賓士，開創遠方的嶄新機會

火星進入射手座，正是馬的主場能量，這股自由、熱血、探索的氣息，讓行動力達到巔峰。不再被過去的框架束縛，開始勇敢規劃遠方計畫，或出國進修海外合作、嘗試跨界新挑戰。

馬在這段期間的直覺非常準，能敏銳抓住國際市場或新領域的契機，若願意為夢想全力奔跑，宇宙將以貴人與機遇作為回報。

這是一段讓馬重新定義「自由」的旅程，不只是四處奔波，而是找到能讓心靈與理想共奔的方向，年底他的世界將不再局限，而是遼闊無邊。

生肖狗：貴人領路，團隊合作中脫穎而出

狗的責任感與忠誠，使他在任何環境中都是值得信賴的夥伴，而這段時間，火星積極能量加上海王星的柔和影響，讓狗在團隊中，展現出前所未有的領導潛力。

他不再只是默默付出，而是學會表達、主動出擊，新的合作案、專案或團體任務，將成為他展現執行力的舞台。更棒的是，貴人運強勁，有機會遇到懂他、提攜他的人。

年底前可能會被拔擢、受邀參與重要計畫，或在公眾場合被看見，這是他用實力換來的高光時刻，忠誠不再只是付出，而是成就與信任的象徵。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行動力爆發！　4生肖新領域一鳴驚人

艾菲爾老師生肖

