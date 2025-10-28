　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

翻轉！　4生肖貴人到

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲生肖鼠「直覺開光，貴人從暗處現身」。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

時來運轉！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「鼠、虎、蛇、羊」迎來氣場翻轉、運勢回溫，且有貴人相助、好消息報到。

艾菲爾老師在臉書說，隨著太陽進入天蠍座，霜降節氣正式登場，大地進入深層沉靜的階段，萬物開始收斂儲能；而同時海王星逆行回雙魚，也為情感與靈性帶來療癒契機，那些曾經模糊的方向、混亂的情緒，終於開始看見答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師指出，這段時間是「由內轉外」的重啟週期，許多人的直覺將變得敏銳，潛藏的機會悄悄浮現，特別有4個生肖氣場翻轉、運勢回溫！他們將迎來貴人相助、好消息報到、人際修復與健康回春的契機。

生肖鼠：直覺開光，貴人從暗處現身

最近的你像是被宇宙輕拍了一下肩膀，忽然感覺自己「想通了」，那些曾經困惑的事，如今有了新解答。海王星回歸雙魚，為鼠朋友打開第六感之門，直覺變得異常準確，彷彿心裡有個導航指引你走對方向。

這段時間請多相信自己的感覺，因為那將是帶你走出霧氣的鑰匙。職場中，有人默默觀察你的努力，準備給予實質協助，這個「暗中貴人」會在關鍵時刻伸出援手。財運也有小幅上揚，特別是從過去未完成的案子或舊合作中，得到意外回饋。

感情上，單身者易與「靈魂契合」的對象相遇，兩人似曾相識般地互相理解。整體而言，迎來一波由內而外的開運能量，當你越信任自己，幸運就越靠近。

生肖虎：努力被看見，舞台重新亮起

過去一段時間，生肖虎像是默默在暗處揮汗，做了許多事卻沒人注意。如今太陽進入天蠍，讓屬虎者的聚光燈再度打開，你的堅持與努力終於被上司、客戶或同事看見，某個你投入已久的計畫將迎來突破。

霜降節氣提醒你「收成的季節到了」，別再懷疑自己，該是昂首領獎的時候。人際上，舊有誤會逐漸釐清，那些曾忽略你的人，也開始重新評價你的價值。財運部分，有機會透過實力或表現獲得額外報酬。

感情中，伴侶開始理解你的用心，彼此的連結更穩定。過去所有被低估的付出，如今正轉化為能量與掌聲。記得保持信心，這不是突如其來的幸運，而是你努力後的回報正在發芽。

生肖蛇：能量回歸，健康與運勢齊升

屬蛇者在這段時間終於感受到「重啟」的力量，過去的疲倦、迷茫、甚至對人事的厭倦，正在被一股溫柔的能量慢慢洗去。海王星的回流為你帶來療癒力，讓你重新連結身體與心靈。

若之前有健康上的小狀況，現在正逐步好轉，若心裡有壓抑的情緒，也會找到出口。職場中，你將重新找回節奏感與控制力，效率明顯提升。財運上有回收舊債，或拿回被延遲的款項機會。

人際關係方面，會展現出更柔軟的一面，不再冷冷拒人，而是以智慧觀察、以溫度回應。感情方面，單身者魅力回升，過往中斷的緣分可能再次出現。這是一段「從靜中重生」的時期，當你懂得休息，能量就會更強大回流。

生肖羊：人緣回暖，舊怨化解重建和氣

恭喜屬羊的朋友，冰封的人際關係即將解凍！過去可能有誤會、心結或無法開口的關係，隨著太陽進天蠍，真心的對話開始出現。你會驚訝發現，原本疏遠的人主動關心你，或在意想不到的場合再次重逢。

霜降節氣讓你的氣質更穩、更柔，別人開始願意親近你。職場上，團隊氛圍轉佳，合作變順，若有談判、協商、面試，這段時間格外有利。感情中，伴侶之間誤會化解、舊情回暖，單身者也容易吸引成熟、有誠意的人。

屬羊者的關鍵字是「修復」，修復關係、修補內心、重新找回對人的信任。命運正在用一種溫柔的方式告訴你，當你放下防備，幸福就會悄悄回頭。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平炸裂！追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發
TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光！
下波冷空氣更強變冷！　一張圖看「溜滑梯式降溫」
野茂英雄開球再現「龍捲風」 羅伯斯：他是日本的驕傲
LIVE／川普、高市早苗首次會晤
可能有雙颱！　最新預測曝
平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答
《影后》女星爆難搞5事蹟！　公關都搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

國1五股交流道「北出匝道」通車　林口-新莊少20分鐘

今雨擴大！　「下最大」地區曝

網紅買機票被詐後續！　iwoFly願意賠錢要求影片下架

台灣之光！　苗栗茶品牌勇奪全球競賽至尊大獎

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

翻轉！　4生肖貴人到

可能有雙颱！　最新預測曝

TVBS主播「宮鬥法器」首度曝光　動植物礦物全用上

養樂多三代跨足娛樂圈　自創橄欖油品牌　

國1五股交流道「北出匝道」通車　林口-新莊少20分鐘

今雨擴大！　「下最大」地區曝

網紅買機票被詐後續！　iwoFly願意賠錢要求影片下架

台灣之光！　苗栗茶品牌勇奪全球競賽至尊大獎

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平炸裂！追平松井秀喜紀錄　近4戰猛炸5發

美國陷黑暗時刻！　拜登批川普擴權：堅信民主別放棄希望

「資深獅迷」賴清德賀樂天封王：我還是會在總統府等獅隊

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

「TOYOTA RAV4超紅復古車」日本敲碗再度開賣！折合新台幣145萬

台日鮮奶美味PK　盲測研究：台灣清爽口感勝出、日本岐阜乳品最強

快訊／台積電持平至1480　台股開盤上漲47點站回2萬8

Threads推出「幽靈貼文」功能　24小時自動消失、不留痕跡

火車站5分鐘、捷運站15分鐘　龜山房仲帶路「500萬首購熱區」

【員工比老闆大牌】「客人來了要主動坐腿上」　老闆對貓咪員工教育遭無視

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

今雨擴大！　「下最大」地區曝

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

喊台灣省首店被洗版　肉肉大米急發聲明

可能有雙颱！　最新預測曝

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

「獸魂碑」被丟就爆非洲豬瘟？農業部回應

更多熱門

相關新聞

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

收成時刻！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「牛、兔、狗、豬」年底前「穩定致富、收穫成果」。

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

最強翻盤！　4生肖年底前重大突破

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

「霜降」4生肖初霜後悄悄崛起　

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

4生肖遇月亮金星合相 魅力爆棚

關鍵字：

生肖艾菲爾老師

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

玉山金晚間發布重訊！

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

平野惠一賽後完整20分鐘問答！

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面