翻轉！　4生肖貴人到

▲生肖鼠「直覺開光，貴人從暗處現身」。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

時來運轉！塔羅牌老師艾菲爾分享，生肖屬「鼠、虎、蛇、羊」迎來氣場翻轉、運勢回溫，且有貴人相助、好消息報到。

艾菲爾老師在臉書說，隨著太陽進入天蠍座，霜降節氣正式登場，大地進入深層沉靜的階段，萬物開始收斂儲能；而同時海王星逆行回雙魚，也為情感與靈性帶來療癒契機，那些曾經模糊的方向、混亂的情緒，終於開始看見答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師指出，這段時間是「由內轉外」的重啟週期，許多人的直覺將變得敏銳，潛藏的機會悄悄浮現，特別有4個生肖氣場翻轉、運勢回溫！他們將迎來貴人相助、好消息報到、人際修復與健康回春的契機。

生肖鼠：直覺開光，貴人從暗處現身

最近的你像是被宇宙輕拍了一下肩膀，忽然感覺自己「想通了」，那些曾經困惑的事，如今有了新解答。海王星回歸雙魚，為鼠朋友打開第六感之門，直覺變得異常準確，彷彿心裡有個導航指引你走對方向。

這段時間請多相信自己的感覺，因為那將是帶你走出霧氣的鑰匙。職場中，有人默默觀察你的努力，準備給予實質協助，這個「暗中貴人」會在關鍵時刻伸出援手。財運也有小幅上揚，特別是從過去未完成的案子或舊合作中，得到意外回饋。

感情上，單身者易與「靈魂契合」的對象相遇，兩人似曾相識般地互相理解。整體而言，迎來一波由內而外的開運能量，當你越信任自己，幸運就越靠近。

生肖虎：努力被看見，舞台重新亮起

過去一段時間，生肖虎像是默默在暗處揮汗，做了許多事卻沒人注意。如今太陽進入天蠍，讓屬虎者的聚光燈再度打開，你的堅持與努力終於被上司、客戶或同事看見，某個你投入已久的計畫將迎來突破。

霜降節氣提醒你「收成的季節到了」，別再懷疑自己，該是昂首領獎的時候。人際上，舊有誤會逐漸釐清，那些曾忽略你的人，也開始重新評價你的價值。財運部分，有機會透過實力或表現獲得額外報酬。

感情中，伴侶開始理解你的用心，彼此的連結更穩定。過去所有被低估的付出，如今正轉化為能量與掌聲。記得保持信心，這不是突如其來的幸運，而是你努力後的回報正在發芽。

生肖蛇：能量回歸，健康與運勢齊升

屬蛇者在這段時間終於感受到「重啟」的力量，過去的疲倦、迷茫、甚至對人事的厭倦，正在被一股溫柔的能量慢慢洗去。海王星的回流為你帶來療癒力，讓你重新連結身體與心靈。

若之前有健康上的小狀況，現在正逐步好轉，若心裡有壓抑的情緒，也會找到出口。職場中，你將重新找回節奏感與控制力，效率明顯提升。財運上有回收舊債，或拿回被延遲的款項機會。

人際關係方面，會展現出更柔軟的一面，不再冷冷拒人，而是以智慧觀察、以溫度回應。感情方面，單身者魅力回升，過往中斷的緣分可能再次出現。這是一段「從靜中重生」的時期，當你懂得休息，能量就會更強大回流。

生肖羊：人緣回暖，舊怨化解重建和氣

恭喜屬羊的朋友，冰封的人際關係即將解凍！過去可能有誤會、心結或無法開口的關係，隨著太陽進天蠍，真心的對話開始出現。你會驚訝發現，原本疏遠的人主動關心你，或在意想不到的場合再次重逢。

霜降節氣讓你的氣質更穩、更柔，別人開始願意親近你。職場上，團隊氛圍轉佳，合作變順，若有談判、協商、面試，這段時間格外有利。感情中，伴侶之間誤會化解、舊情回暖，單身者也容易吸引成熟、有誠意的人。

屬羊者的關鍵字是「修復」，修復關係、修補內心、重新找回對人的信任。命運正在用一種溫柔的方式告訴你，當你放下防備，幸福就會悄悄回頭。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。