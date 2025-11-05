雲嘉南分署「小人提計畫」成果亮眼　助中小企業強化人力迎戰AI時代

▲雲嘉南分署舉辦「小人提計畫」年終成果會，吸引上百家企業及訓練單位參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，5日於台南東東宴會式場舉辦2025年度「小型企業人力提升計畫」（簡稱「小人提計畫」）年終成果會，展現政府推動中小企業升級與人才培育的具體成效。現場聚集上百位企業代表與訓練單位，共同見證AI浪潮下的轉型成果。

雲嘉南分署指出，「小人提計畫」為協助50人以下中小企業強化人力資源、留才育才的重要政策，至今推動12年，總投入經費約4億6,000萬元，協助超過5,000家事業單位、15萬人次參訓。透過補助訓練費用與專業顧問輔導，協助業者依需求規劃客製化課程，強化數位與永續能力。今年度有逾450家企業參與、開辦2,000多門課程，近萬名勞工受惠。

多家企業在活動中分享轉型故事，展現亮眼成果。其中「道易科技」連續三年參與計畫，今年聚焦AI應用與ESG課程，成功提升內部效率並強化員工資安意識；「鴻泰資訊科技」開設生成式AI與自然語言處理（NLP）課程，工程團隊接案率提升逾四成，展現明顯效益。

傳統產業同樣受惠，經營水果批發與外銷的「盈全國際開發」運用AI生成工具結合商品行銷，讓網站瀏覽率提升75.8%、社群互動率成長60%，證明AI不僅專屬科技業，也能成為傳產轉型的助力。

雲嘉南分署秘書曾秋瑾頒發感謝狀予參與企業代表、輔導顧問及訓練單位，感謝各界長期投入人才培育。她致詞時指出，AI技術發展加速產業變革，人才已是企業競爭的核心資產。「唯有讓學習成為企業文化的一部分，才能在變動市場中維持彈性與優勢。」她強調，分署將持續整合專業輔導與在地資源，推動企業結合數位技能與永續理念，培養兼具科技力與創造力的人才，穩健迎向AI時代。

曾秋瑾也提到，近期受國際貿易局勢影響，勞動部已推出「減班休息勞工再充電計畫」及「僱用安定措施」等方案，協助企業穩定經營與轉型。

南分署提醒，中小企業可申請政府補助訓練費用，依營運需求辦理個別型或聯合型客製化課程。詳情可至「補助企業辦理訓練資訊系統」網站（https://onjobtraining.wda.gov.tw）查詢，或電洽（06）689-5945分機1718。