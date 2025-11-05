　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超跑價值逾8.5億！太子集團「神獸+2」　豪宅地下室如奢華車展

▲太子集團,保時捷,麥拉倫,法拉利,超跑。（圖／調查局提供）

▲調查局查扣太子集團的超跑，又有兩台「神獸級」車款入列，包括法拉利SP2(左)以及麥拉倫 Senna LM(右)。（圖／調查局提供）

記者游瓊華／台中報導

由柬埔寨華人陳志主導的太子集團涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，遭美國聯邦檢察官起訴。調查局查扣太子集團在台據點高達45億元的洗錢資產，除了昨(4)日數台總價破5億的「神獸級」超跑，包括身價1.6億的「馬王」法拉利和2億元「山豬王」布加迪等外，又有一批查扣超跑曝光，包括有錢都買不到、全球限量20台，價值1.2億元的麥拉倫 Senna LM以及同樣破億元的法拉利SP2。

調查局人員首先在太子集團所有的台北市「和平大苑」豪宅地下停車場，查獲了4輛被車迷稱為「神獸」等級的頂級超跑。這4輛車分別是：有「馬王」之稱、身價約1.6億元的法拉利LaFerrari；被稱為「山豬王」、市價高達2億元的布加迪Bugatti Chiron；市價1億元的麥拉倫McLaren P1；以及在台灣相當罕見、價值約8000萬元的保時捷918 Spyder。光是這4輛神獸，總價值就已突破5億元。

▲太子集團,保時捷,麥拉倫,法拉利,超跑。（圖／調查局提供）

▲法拉利SF90，價值4000萬。（圖／調查局提供）

隨著調查深入，調查局又查扣同一停車場另一批驚人收藏。最新曝光的車款包括必須透過特殊管道配貨才能購買、價值1億元的法拉利SP2；以及即便有錢也未必能買到、要價1.2億元的麥拉倫Senna LM。

除了上述億元等級的超跑外，現場還有近10台其他昂貴名車，包括價值4000萬元的法拉利SF90、2000萬元的麥拉倫720S、1200萬的藍寶堅尼URUS、800萬元的保時捷SPYDER RS，以及超過500萬的保時捷992與TAYCAN。

綜合兩天查扣的結果，光是在和平大苑一處地下車庫所查獲的超跑與豪車，總金額就已超過8.5億元，其奢華程度令人咋舌，也成為太子集團涉嫌不法金流的有力佐證。

▲太子集團,保時捷,麥拉倫,法拉利,超跑。（圖／調查局提供）

▲麥拉倫 720S，要價2000萬。（圖／調查局提供）

▲太子集團,保時捷,麥拉倫,法拉利,超跑。（圖／調查局提供）

▲保時捷 SPYDER RS、要價800萬。（圖／調查局提供）

▲太子集團,保時捷,麥拉倫,法拉利,超跑。（圖／調查局提供）

▲價值1200萬元的藍寶堅尼URUS。（圖／調查局提供）

11/03 全台詐欺最新數據

超跑價值逾8.5億！太子集團「神獸+2」　豪宅地下室如奢華車展

超跑價值逾8.5億！太子集團「神獸+2」　豪宅地下室如奢華車展

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，而調查局在和平大苑地下室查扣的「破5億超跑車庫」當中，除了有稍早曝光的Bugatti布加迪「山豬王」、Ferrari法拉利「拉法」以外，還有多款身價不凡的車款，其中一款McLaren麥拉倫頂級限量車，就連周杰倫和林志穎也都是車主

太子集團超跑法拉利麥拉倫藍寶堅尼

