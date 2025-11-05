　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／幫太子集團詐騙洗錢45億　「人資長」辜淑雯聲押禁見

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭人資主管辜淑雯。（圖／記者劉昌松攝）

▲天旭集團人資主管辜淑雯遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、黃資真／台北報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣集團資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠等25名被告到案。其中人資主管辜淑雯移送北檢複訊後遭聲押。

今日聲押禁見的5人包括王昱棠、幹部凃又文、協助藏名車的助理李守禮、邱子恩，以及人資辜淑雯。另太子集團在台公司「尼爾創新」前後任負責人林楊茂、詹雯卉，以及遭美方制裁的施亭宇等17人各交保5萬至100萬元，另有2人被限制出境、出海或住居。檢方表示，將持續擴大追查集團資金流向及幕後運作。

除了在台開設多個人頭公司從事洗錢等犯罪工作外，太子集團還會招募台灣人到帛琉從事其他犯罪行為，其中黃婕、施亭宇、王蕾絢更被美方直接點名為制裁對象。

而在美方公布制裁後，太子集團在台操盤人、天旭公司高階幹部王昱棠立即聯繫部屬李守禮、邱子恩分頭將集團用來隱匿贓款的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷等名車過戶到他人名下，並試圖趁夜從原本停放和平大苑的車子連夜開走，所幸我國司法單位即時監控攔下。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢昨（4日）晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保。

11/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／柬埔寨太子集團詐騙洗錢　在台主嫌王昱棠聲押禁見

相關新聞

快訊／太子集團主嫌王昱棠聲押禁見

快訊／太子集團主嫌王昱棠聲押禁見

檢警調聯手偵辦柬埔寨太子集團疑似在台設立多家公司、涉及線上博弈與洗錢案，今（5）日將主要成員共12人移送台北地檢署複訊，其中包括主嫌王昱棠等4人，檢方晚間向法院聲請羈押禁見。加上昨日聲押1人，累計已有5人遭聲押禁見、17人交保，另仍有3人持續偵訊中。

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

KK園區遭突襲　詐騙犯揭內幕

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

太子集團「神獸+2」　超跑價值逾8.5億

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

太子集團「CEO爆乳特助」被起底！自爆處理特殊任務

關鍵字：

太子集團洗錢人資主管辜淑雯詐騙陳志

