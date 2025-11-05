被國台辦發布「紅色通報」終身追責　沈伯洋嗆：笑死！怕就不會站這

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

重慶市公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，陸委會研判中方可能將懲獨名單通報國際刑警組織，並發布紅色通報進行全球協緝。國台辦今（5日）表示，將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。對此，沈伯洋反擊，中國這種「聲明」，有跟沒有都一樣，小粉紅也不要一直問別人怕不怕，「怕的人就不會站在這個位子，笑死」。

重慶市公安局10月28日發布警情通報稱，為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，通報並鼓勵民眾向中國公安機關舉報。

陸委會研判，未來中共為持續擴大操作「反獨」、具體落實懲獨作為，加大恫嚇威懾效果，可能進一步將懲獨名單通報國際刑警組織發布紅色通報，以限制相關人員的出訪及旅行。

對於是否發布紅色通報進行全球通緝並要求引渡服刑，國台辦發言人張晗今於例行記者會上表示，「法網恢恢，疏而不漏。凡是以身試法的『台獨』頑固分子，無論身在何處，我們都將對其採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

對此，沈伯洋在社群平台指出，國台辦今日表示要與國民黨一起推動兩岸統一大業，以及針對他終身追責。不過，沈伯洋認為，中國這種「聲明」，有跟沒有都一樣，因為在一個會隨時亂抓人的政權裡，追責本身沒有任何法律或道德意義，「然後小粉紅不要一直問別人怕不怕，怕的人就不會站在這個位子，笑死」。

沈伯洋也說，國民黨都做到這個份上了，台灣人卻沒有足夠認識，這才是令人擔心的地方。