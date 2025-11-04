平壤綜合醫院蓋5年正式開業！金正恩完成宿願　推動全國醫療現代化

▲平壤綜合醫院從3日起正式對外開業，北韓官媒公開的畫面可以看到民眾配戴口罩。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩歷時5年半推動興建平壤綜合醫院，終於在昨（3）日正式開業，標誌著這項他口中「最想完成的事業之一」劃下句點。北韓官媒稱該醫院為「世界第一流」醫療機構，象徵北韓醫療現代化的重要成果。金正恩也宣布，未來每年將在20個市與郡興建醫院，擴大全國醫療服務、縮短城鄉差距。

根據北韓官媒《朝中社》、《勞動新聞》，平壤綜合醫院於在3日正式開院，並開始接收由其他中央級醫療機構轉介的患者。公開畫面顯示，醫院內人潮眾多，民眾與醫護人員皆佩戴口罩，現場井然有序。報導稱，前來就診的民眾接受了最優質的醫療服務，讚頌黨的博愛與關懷。

▲平壤綜合醫院擁有2000張病床。（圖／達志影像）

據悉，平壤綜合醫院從2020年3月起動工，當時金正恩要求在同年10月、即勞動黨成立75週年雙十黨慶前完工，但受新冠疫情與國際制裁影響，醫療設備運輸受阻，導致工期延宕。直到今年10月6日才正式舉行竣工典禮，距離開工已有5年半之久。

根據《韓聯社》，南韓統一部評估，平壤綜合醫院規模相當於南韓三星首爾醫院等大型綜合醫院，推測擁有約2000張病床。

金正恩多次親自督導施工進度。今年2月他視察時，雖然建築主體已完成，但內部設備仍未裝設；到了9月再度訪問時，醫療器材與人員配置幾乎已全數就緒。金正恩在10月竣工典禮上表示，「這是我最想完成、心目中最重要的事業之一」，顯示其對醫療建設的重視。

▲▼金正恩10月6日前往平壤綜合醫院出席竣工典禮，並且發表演說。（圖／翻攝自朝中社）

報導指出，金正恩認為北韓目前在保健衛生與科學教育領域的城鄉落差最為嚴重，因此他提出明年起每年在20個市與郡新建醫院的計畫，持續推動醫療現代化。他近期頻繁巡視地方醫院工地，包括平壤郊區的江東郡、平安南道龍岡郡與平安北道龜城市等地，要求打造示範性地方醫療體系。

根據南韓《News1》，北韓內部消息人士預期，平壤綜合醫院的完工將成為明年即將舉行的第9次朝鮮勞動黨代表大會的成果之一。金正恩有意在會上宣布一系列醫療政策，包括設立保健設施專業設計機構、成立醫療現代化專責單位、推動興建第二座平壤綜合醫院，以及在各道首府興建中央級綜合醫院等構想。

南韓報導分析，北韓近年積極強化醫療與基礎設施建設，除了改善民生，也意圖鞏固內部民心與政權穩定。