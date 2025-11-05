京東首輛電動車「國民好車」出廠　長沙產線號稱「53秒」可造一輛

▲京東與寧德時代、廣汽集團合作的首輛「國民好車」埃安UT super正式出廠。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商巨頭京東跨足電動車市場的首款量產車今（5）日正式亮相。由京東聯合廣汽集團與寧德時代打造的「國民好車」埃安UT Super在長沙工廠正式下線。據產線人員透露，為確保首批車主順利交付，工廠已滿負荷運作，工人每日加班三小時，而該產線最快僅需53秒就能完成一輛車的生產。

《深港在線》報導，埃安UT Super是京東、廣汽與寧德時代三方合作的成果，各方分工明確。京東主導用戶洞察與銷售渠道，依託逾2000萬整車搜尋流量及VR看車、AI導購功能打造線上購車閉環；廣汽負責整車研發與製造，延續成熟設計；寧德時代則提供核心「巧克力換電」技術，支援99秒快速換電，強調效率與實用兼具的產品定位。

這款新車預定11月9日在京東平台首賣，恰逢大陸雙11促銷檔期，預估售價介於10至12萬元（人民幣，下同），相較蔚來「螢火蟲」11.98萬的起售價更具價格優勢。京東同時推出「一站配齊」新模式，提供車衣定製、配件安裝與保養套餐服務，主打從購車到用車的全體驗。

此外，京東與時代電服將共建「檢測＋換電一體站」，並上線電池訂閱服務，結合大陸全國2200家自營店與4.6萬家合作門店，串聯汽車銷售與售後服務鏈。

值得一提的是，京東於10月22日舉行的「國民好車」001號特別版拍賣會，歷經四小時、兩萬多次競價，以7819萬元拍出，雖成交金額引發轟動，但最終成交狀況仍待官方確認。