生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

▲▼旅館,民宿,旅宿。（示意圖／記者李姿慧攝）

▲今年1至9月旅館業平均房價2954元，較去年同期略增18元。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

國旅屢次因住宿價格引發討論，交通部觀光署分析，今年1至9月旅館業平均房價為2954元，較去年同期略增18元，住客人次較去年增加4.3%，其中又以新竹市、新竹縣及高雄市增加最多；國人感受房價較高主因多於假日出遊。

觀光署表示，我國旅館業包含觀光旅館及旅館兩大類型，今年截至9月共有3,407家旅館、總計19萬9,044間客房，較疫情前增加3,611間，顯示市場客房供給量穩定成長。

根據台灣旅宿網統計，今年1至9月旅館業整體住客為5,404.6萬人次，較去年同期的5,180.5萬人次成長4.3%，也較疫情前2019年同期的5,385.7萬人次成長。其中，本國籍旅客為3,972.4萬人次，較去年成長2.96%；外國籍旅客1,432.2萬人次，較去年成長8.3%。

若以住房率來看，觀光署表示，今年1至9月旅館業（含觀光旅館及旅館）客房住用率51.31%，較去年同期增加2.16％，其中，住用率前5名依序為台北市67.11%、新竹市67.03%、新竹縣58.37%、台中市53.93%及高雄市53.22%，又以新竹市、新竹縣及高雄市較去年同期增加8.55%、4.21%及3.54%表現較為亮眼。

平均房價部分，觀光署指出，今年1至9月旅館業為2,954元，相較於去年同期略增18元，部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多有提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務。「由於國人多於假日出遊，因此感受房價較高。」

觀光署表示，為鼓勵民眾平日出遊，持續與地方政府合作，鼓勵旅宿業者推出住宿優惠方案，目前台灣旅宿網「優宿專區」已推出2千多個「平價優質旅宿」及1千多個「住宿優惠方案」，其中「平價優質旅宿」皆為合法經營、稽查無重大違規，且平日一般雙人房價低於3500元的旅宿業者。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

