機車霸佔汽車停車格　新竹巨城「硬起來上鎖」！網：萬聖節裝扮？

▲機車誤停汽車格。（圖／翻攝自FB社團新竹大小事）



記者施怡妏／綜合報導

新竹百貨「Big City 遠東巨城購物中心」，近日停車場發生機車誤停汽車格事件。有民眾將機車停在汽車格，遭場方依規定上鎖處理，，並在車上放置「違規車輛已上鎖」的告示，對此，網友笑稱「這台機車偽裝成重機」，也有人大讚「本來就是這樣子處理，才會讓大家方便停車。」

有網友在臉書社團「新竹大小事」發文，「巨城硬起來了喔！這台摩托車真的太勇敢了」。畫面中可見一輛機車停在汽車專用車格上，車椅墊上清楚放著一張印有「違規車輛已上鎖」字樣的告示牌，車子後輪則被鎖上大鎖。

貼文曝光，有網友笑喊，可能是萬聖節裝扮，「其實這是他自備的道具」、「會不會這個大鎖跟牌子是他自備的」、「這是萬聖節cos的道具」、「其實他是四輪的，兩輪早上跑掉了」、「巨城應該不會幫人鎖車吧。」

還有人大讚，希望違規的車輛都可以上鎖，「水喔！拜託那些沒有婦幼證又厚臉皮停婦幼車位的，也全部上鎖，謝謝」、「那個沒有停在車格裡面的拜託也上鎖，特別是門口，斜坡上的汽車」、「11點進去就停在那裡了」、「今天我8點半到的時候就看到這台車了」。

不過也有認為，只要乖乖付錢其實沒差，「如果他願意付汽車的停車費用也可以吧，停車場收費他能付得起其實也是生意阿」、「停沒差阿！比照汽車收費」。