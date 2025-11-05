快訊／國台辦再增1名發言人　現任港澳局長張晗：做好對台方針政策

▲ 11月5日上午，國務院台辦舉行例行新聞發佈會，新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦例行記者會從10月起宣布調整為「每周一次」，取代以往的雙周節奏，發言人今（5日）宣布再增加一名新任發言人張晗首次亮相並主持發佈會，現任現任中共中央台灣工作辦公室港澳局局長。稍早她介紹表示，「希望今後和各位記者共同努力，做好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解，理解和信任。」

今日國台辦發佈會一開始，由新聞局長兼發言人陳斌華先出場介紹新發言人。陳斌華說，「很高興向大家介紹夥伴，新發言人國務院港澳局長，今天的發佈會將由他來主持，希望大家支持我一樣支持她做好對台系統發佈工作。」

張晗自我介紹說，「各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦新聞發佈會，借此機會向各位台灣同胞問好。今天的發佈會由我來主持，希望今後和各位記者共同努力，做好大陸對台方針政策，增進兩岸同胞的瞭解，理解和信任。」

國台辦最新出場的第４位新發言人，現任中共中央台灣工作辦公室港澳局局長張晗同樣來自交流體系，具備長期涉港澳接觸與基層兩岸交流實務經驗。

朱鳳蓮、陳斌華「雙人輪替」發言制度，國台辦記者會新增兩名大將，發言人「F4梯隊」成形後，除了發言密度頻次提升，國台辦上個月加強「海外短影音發布」，加強對台宣傳，甚至破天荒首次進駐海外版臉書（Facebook）開設粉絲專頁，主要發布每周發佈會涉台重要影音影片，也凸顯大陸方面極度重視回應兩岸輿論戰升級的具體部署。

據了解，彭慶恩與張晗加入，是以長期借調支援形式，還是留原單位原職務也不會有調動，這波人事與節奏調整，象徵國台辦正從過去「政策發布」轉向更密集、更積極「對台溝通平台」。

新任發言人平均70後代表年輕化、跨界化，各自發揮擅長空間，有發言人懂台灣也擅長閩、客語言，有發言人懂經濟以及港澳台整體脈絡，四位發言人發揮所長可把政策融合當下新媒體宣發，對應台灣社會多層次傳播的全新策略。

過去資料顯示，國台辦自2000年開始舉辦新聞發布會，制度化建立對台新聞宣發，針對台灣與海內外媒體即時發布大陸對台政策及立場，已經成為外界了解太陸對台政策最重要的窗口。截至目前，國台辦先後有張銘清、李維一、楊毅、范麗青、馬曉光、安峰山、朱鳳蓮、陳斌華，上周剛亮相的彭慶恩，以及今日新亮相張晗，共10位發言人。