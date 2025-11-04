彰化二水驚見百公斤水鹿暴斃水溝　動防所：牛羊鹿不會感染豬瘟

▲水鹿暴斃倒臥溝渠內。（圖／村長鄭慶松提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近期非洲豬瘟疫情引發社會高度關注，各種動物異常死亡事件也格外引起民眾警戒，日前二水鄉員集路旁溝渠中發現一頭逾百公斤水鹿倒臥死亡，引發當地居民對動物傳染病的憂慮。動防所接獲通報後已緊急處理，並於今(5)日澄清非洲豬瘟僅感染豬隻，水鹿並無感染風險，屍體也已妥善焚化，呼籲民眾無需恐慌。

這起事件發生於二水鄉倡和村緊鄰山區的員集路旁，有民眾在路邊水溝內發現一頭大型水鹿倒臥，已無生命跡象。由於當地鄰近山區，偶有水鹿出沒紀錄，但大型動物陳屍公共區域仍屬罕見，加上近期社會對動物疫情敏感，村民通報後引發討論。

倡和村長鄭慶松表示，這頭水鹿是在1日被發現，地點位於通往南投名間的主要道路旁，由於水鹿體型龐大，估計重量超過百公斤，個人無法獨自處理，加上適逢二水鄉年度盛事「跑水節」期間，鄉公所人力調度緊張，直至3日才由清潔隊派員前往現場移除。

鄭慶松進一步說明，從外觀觀察，水鹿身上並無明顯外傷，不像遭到車輛撞擊或被野狗攻擊，初步研判可能是因年老或體力不支自然死亡。他也提到，近年來當地山區經常有水鹿活動蹤跡，村民所知約有3頭水鹿在附近棲息。去年也曾有一頭水鹿遭車輛撞傷，當時他曾協助聯絡獸醫前往救治，但該鹿最終仍自行逃入山林。

儘管村長對死因有所推測，但仍有部分村民感到不安。有居民表示，水鹿突然死亡且原因不明，擔心是否與動物傳染病有關，尤其近期非洲豬瘟新聞頻傳，加深了民眾的疑慮。

針對民眾憂慮，彰化縣動物防疫所回應指出，非洲豬瘟病毒只會感染家豬與野豬，對其他動物如牛、羊、鹿等均無傳染力，水鹿並無感染非洲豬瘟的風險。為確保環境衛生與安全，這頭水鹿遺體已在第一時間運送至溪州焚化爐完成焚化處理，呼籲民眾不必過度恐慌，並持續配合政府各項防疫措施。