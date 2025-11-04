台中平均每月受理64件性影像案　「裸聊遭側錄」最多

▲台中婦幼隊隊長紀翰學（右）提醒網友小心網路陷阱。（圖／婦幼隊提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局統計今年1至10月共受理642件性影像案件，其中成年人占7成，男性占57.9%最多，年齡以18至23歲占21.7%為主，主要為「網路視訊裸聊遭側錄進而恐嚇勒索金錢」，警方呼籲民眾，網路世界信任要有界限，私密要懂保護，才能維護自身安全。

婦幼隊隊長紀翰學表示，有心人士透過網路交友，長期互動取得信任後，便開始要求視訊裸聊，或分享彼此私密照，結果就遭到對方側錄，不是販售圖利，就是恐嚇散布並勒索金錢。

紀翰學說，網路的匿名性與身分彈性，大大提高風險，數位犯罪無形、跨域、快速變異的特性，讓人防不勝防，提醒網友們留意可疑帳號特徵與異常互動行為等徵兆，慎選交友對象、保護個人資料、勿輕信甜言蜜語、避免線下單獨見面、拒絕不當要求及「多方查證身分」等方法降低風險。

紀隊長強調，萬一私密照不幸外流，切記「保持鎮定」、「保存證據」及「善用性影像處理中心網頁進行通報」等3個步驟，警察會與被害人站在同一陣線，守護每個人的尊嚴與安全。

另，詐騙裸聊側錄販售的被害人，若是兒童和少年，可依兒少性剝削防制條例第36、38條，有意圖營利而拍攝、散布之加重處罰規定；若是成年被害人，依刑法妨害性隱私及不實性影像罪章第319之1至319之4，意圖營利、販售之加重處罰規定；若是索取性影像恐嚇勒索，則依刑法第346條恐嚇取財偵辦。